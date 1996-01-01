Технологии улучшают качество обслуживания в АТБ

Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АТБ) работает над улучшением качества обслуживания. В середине ноября в банке состоялся успешный запуск эмиссионного центра по выпуску пластиковых карт. Он позволил значительно сократить время получения клиентами карт. Учитывая тот факт, что количество активных карт превысило 100 тыс., и эта цифра продолжает расти, вопросы совершенствования сервиса являются приоритетом АТБ.