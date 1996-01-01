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Кредитный портфель приморских банков "похудел" на 11,1%

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Внутри филиальной сети банков в Приморском крае произошли изменения. В 2009 г. два филиала ОАО "Дальневосточный банк" (в Артеме и Дальнереченске) и филиал "Дальневосточный ОАО "Альфа-Банк" переведены в статус внутренних структурных подразделений, закрыт Приморский филиал ОАО "Востоккредитбанк". При этом открыты три операционных офиса Хабаровского филиала ООО "Востоккредитбанк".

Также на территории Приморского края открыты два филиала - филиал Газпромбанка во Владивостоке и филиал "Юниаструм Банка" во Владивостоке.

Под влиянием сохранения нестабильной ситуации на финансовом рынке отдельные показатели, характеризующие деятельность банковского сектора экономики Приморского края, демонстрировали тенденцию к снижению. Так, за 9 месяцев года снижение кредитного портфеля, основной составляющей доходоприносящих активов, составило 11,1%. Сокращению кредитного портфеля способствовали ухудшение экономического положения заемщиков, консерватизм банков, связанный с повышением требований к их финансовой устойчивости на стадии выдачи кредитов, высокие процентные ставки, обусловленные повышением стоимости привлеченных ресурсов в первом полугодии отчетного года. На 1 октября 2009 г. совокупный остаток выданных кредитов и прочих размещенных средств составил 93 млрд 527 млн руб. Основной объем кредитных вложений приходится на кредиты юридическим лицам - некредитным организациям (63,6%) и физическим лицам (31,9).

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы края составила 6,20% против 3,35% на начало года, в том числе региональных банков - 4,31% против 2,44%, инорегиональных банков, включая отделения Сбербанка, - 7,1% против 3,73%.

Отдел информационного обеспечения и коммуникаций ГУ Банка России по Приморскому краю.

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