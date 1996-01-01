ЦБ РФ готов наказывать за завышение ставок по депозитам

ЦБ РФ готов применять санкции за завышение ставок по депозитам физлиц даже к крупным кредитным организациям, сообщил глава Банка России Сергей ИГНАТЬЕВ. Банк России грозит санкциями банкам, которые предлагают завышенные ставки по вкладам, и заявляет о готовности выдавать им предписания, которые ограничивают размер ставок по вкладам.