ПБТФ привлечет в Сбербанке $27,2 млн

Акционеры ОАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ) на внеочередном собрании одобрили заключение договора с Приморским отделением №8635 Сбербанка РФ об открытии невозобновляемых кредитных линий на общую сумму $27,2 млн. Отметим, что, в отличие от наращивающих прибыль Находкинской БАМР и "Океанрыбфлота", ПБТФ по итогам 9 месяцев 2009 г. сократила чистую прибыль в 5,5 раза, до 8,169 млн руб. При этом выручка сократилась на 3,1%, до 1,661 млрд руб. Основным фактором уменьшения выручки в компании называют сокращение добычи, а вследствие этого и выпуска рыбопродукции на 17%.