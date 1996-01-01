Кредитная карта Росбанка с максимальным grace-периодом

Росбанк приступил к эмиссии кредитных карт с беспроцентным периодом кредитования - до 62 календарных дней. В рамках проекта будут эмитироваться классические карты и карты Gold международных платежных систем Mastercard Worldwide и Visa International. Максимальный размер кредитного лимита по карте Росбанка составляет 600 тыс. руб.