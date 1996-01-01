ВЭБ в 2010 г. может предоставить банкам на ипотеку до 150 млрд рублей

До 20% средств пенсионных накоплений Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует вложить в ипотечные облигации российских банков, рассказали премьер Владимир ПУТИН и председатель ВЭБа Владимир ДМИТРИЕВ. Сейчас объем пенсионных накоплений под управлением ВЭБа составляет 470 млрд руб., а в I квартале 2010 г. Пенсионный фонд переведет ВЭБу очередную порцию пенсионных средств, и тогда их объем достигнет 650 млрд руб., уточнил Дмитриев.