Карточные страдания

Несмотря на увеличение безналичных операций, а также банковских терминалов в торговой сети за последние годы, очевидно, что наш розничный бизнес еще не готов к зрелым решениям. Предприниматели не торопятся отдавать 1,5-2,5% от каждой покупки в качестве комиссии банку, который установил терминал и направляет таким образом выручку в автоматическом режиме на счет бизнесмена.

Более продвинутыми, кредитоспособными и в итоге удобными для клиентов стали продуктовые супермаркеты, магазины брендовой одежды, цифровой и бытовой техники, ювелирные салоны, авиа- и железнодорожные кассы, некоторые рестораны, аптеки и автозаправки. Всего на 1 октября 2009 г. в торгово-сервисной сети Приморья было установлено 2 390 терминалов против 2 100 годом ранее.

Что греха таить, до сих пор в некоторых банках нельзя провести платеж за коммунальные и другие услуги, используя пластиковую карту. Владельцев так называемых "бутиков" в торговых центрах, где одежда неизвестных производителей висит "внавалку", и продуктовых магазинчиков вряд ли в скором времени удастся уговорить на установку терминалов. Такой бизнес существует далеко не за счет высокого оборота. Отвечая на вопрос, можно ли расплатиться банковской картой, вас скорее всего пошлют... в банкомат. Подключить банковский терминал, по мнению приморского предпринимательства, значит, показать налоговой инспекции реальную прибыль в режиме on-line.

Сергей КОЛЕЕВ, начальник отдела электронного бизнеса ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", отмечает: "Установка новых терминалов в торговых сетях происходит в нормальном режиме. В том смысле, что бизнесмены неохотно соглашаются на установку терминалов не только в Приморье, но и во всех остальных регионах России. Причина заключается в нежелании платить комиссию".

Отказ руководства многих торговых и сервисных предприятий от установки терминалов заместитель управляющего филиалом "Владивостокский" Промсвязьбанка Василий БОЙКО видит также в неготовности показывать "прозрачность" своих торговых оборотов (сохранение "серых" схем), в низкой финансовой грамотности населения (боязнь и нежелание использовать банковскую карту как платежный инструмент). Пластиковые карты по-прежнему используют в основном как кошелек для снятия наличных в банкоматах и в отделениях коммерческих банков.

По мнению Виктора ЗУЕВА, начальника отдела по работе с клиентами ФАКБ "Балтийский Банк Развития", наличные деньги в почете у мелких и средних предпринимателей, что якобы снижает расходы, связанные с расчетами через терминал. Они абсолютно не берут во внимание то, что могут упустить клиента. В результате формируется нерациональное восприятие бизнесменами самой услуги эквайринг (прием платежей за реализованные товары и услуги с использованием банковских карт. - "ЗР").

Хотя нельзя сказать, что розничная торговля не идет навстречу прогрессу. Цифры, предоставленные ГУ Банка России по Приморскому краю, таковы. Количество операций, связанных с оплатой товаров и услуг через банковские терминалы, в этом году по сравнению с 9 месяцами 2008 г. увеличилось на 43% и составило 2 189 637 ед., в ходе которых приморцы потратили почти 2,5 млрд руб. Сам эквайринг вырос на 18%. Привязанность приморцев к бумажным купюрам все так же велика, т.к., пользуясь банкоматами, за 9 последних месяцев мы получаем на руки около 77 млрд руб., проведя 15 488 983 операций.

Спросу на наличные способствуют, как правило, крупные торговые точки. В них установлены терминалы, которые по странному стечению обстоятельств долгое время оказываются в нерабочем состоянии. Тому есть масса причин. Виктор Зуев видит проблемы в способах подключения терминала к процессингу: через модем или по выделенной линии связи через Интернет. В первом случае могут быть сбои при соединении. Когда секундная услуга превращается в долгое ожидание, выдержка изменяет и самым терпеливым клиентам. Выделенная линия изначально стоит дороже для предпринимателя, но расчеты проходят оперативно. Кстати, установка терминала на кассе торговой точки совершенно бесплатна для ее владельца, тогда как банк тратит на покупку данного устройства от 15 до 25 тыс. руб., в зависимости от модели.

Наряду с тем, что персонал, вследствие необразованности, избегает пользоваться технической новинкой, прослеживается и установка руководства предприятий минимизировать платежи по пластиковым картам, т.е. попросту отказывать клиентам в оплате таким способом.

Поэтому нерабочее состояние банковских терминалов имеет и негласные причины - банки стараются проучить нерадивых клиентов-бизнесменов и отключают соединение. Таким образом, часть покупателей направляется к банкомату. Другие - владельцы кредитных карт, с которых невыгодно снимать наличные деньги, разворачиваются и находят более удобные места для покупок. Т.к. размер комиссии, которую выщелкнет за такую операцию банкомат, составит не меньше 250 руб., причем с любой полученной суммы.

Вопрос удобства терминалов для покупателей также стоит на повестке дня. Например, в европейских странах такие устройства установлены на кассовых стойках со стороны клиента, по просьбе продавца он самостоятельно вставляет свою карту в устройство и набирает пин-код. Это терминалы, которые не надо передавать из рук в руки или набирать пин-код навесу, а значит, набор пин-кода не виден ни продавцу, ни соседним покупателям.

Эксперты "ЗР" напоминают владельцам пластиковых карт, что ввод пин-кода является более надежной защитой от мошенничества, чем собственноручная подпись, что, безусловно, является положительным моментом как для торговой точки, так и для держателя карты.