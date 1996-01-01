1000-рублевая купюра будет новой

Россия намерена изменить дизайн тысячерублевой купюры, чтобы защитить ее от подделок. Как заявил начальник отдела по борьбе с фальшивомонетничеством и незаконным оборотом драгоценных металлов ДЭБ МВД РФ Сергей СКВОРЦОВ, около 90% всех фальшивых денег в России приходится на купюры с номиналом в 1000 рублей. Смена дизайна должна помочь в борьбе с фальшивомонетчиками.