ТрансКредитБанк займет порту Посьет 150 млн руб. под 13% годовых

ОАО "Торговый порт Посьет" удалось занять 150 млн руб. на 1,5 года под весьма приемлемую ставку в 13% годовых. Как стало известно "ЗР", такие условия были предложены "ТрансКредитБанком", признанным победителем проведенного портом конкурса. Привлеченные средства планируется направить на продолжение модернизации порта.