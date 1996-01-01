КМБ Банк снизил проценты по кредитам

КМБ Банк изменил условия потребительского кредитования. Теперь клиенты банка могут оформить потребительский кредит не только в рублях, как это было ранее, но и в долларах США. Сумма кредита может составлять от $1,5 до 50 тыс., срок кредита от 6 до 24 месяцев.