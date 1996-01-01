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BSGV снижает ставки по кредитам
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Банк Сосьете Женераль Восток (BSGV) снижает ставки по автокредитам как на покупку новых, так и подержанных автомобилей. Теперь процентная ставка по кредиту зависит не только от размера первоначального взноса (минимальный - 20% от стоимости автомобиля), как это было раньше, но и от срока кредитования (максимальный срок - 5 лет).
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