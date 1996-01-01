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70 процентов вкладов приходится на рубли

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальневосточники традиционно хранят деньги в банках предпочтительно в рублях (не менее 70% от общего объема количества вкладов). Оставшаяся доля приходится в основном на доллары и евро. Депозиты в юанях и иенах занимает последнюю строчку в рейтинге предпочтений вкладчиков.

О наличии депозитов с азиатскими валютами вкладчики чаще всего даже не интересуются. Хотя в этой области банки разработали целый ряд предложений. Вклады в иенах предлагают банк "Приморье", Востоккредитбанк, Владивостокский филиал Солид Банка и др. Региобанк предоставляет возможность открыть в иенах вклад "До востребования" или текущий счет для переводов, получения наличных, либо накопления средств, например для приобретения машины или иных продуктов в этой валюте. Специалисты Региобанка замечают, что хранить деньги в альтернативных валютах с наименьшим курсовым риском целесообразно, если клиент собирается тратить деньги непосредственно, скажем, в иенах или юанях.

Игорь ГОНЧАРОВ, директор по розничному бизнесу филиала "Хабаровский" ОАО "Альфа-Банк", высказывает мнение о том, что соотношение валюты депозита зависит от особенностей и специфики края, области или республики. В экономически развитых регионах с высокой деловой активностью валютные вклады однозначно в лидерах.В Москве около 65% средств хранится в валюте, в регионах этот показатель равен 40%.

Эксперты Региобанка отмечали рост валютных депозитов в начале 2009 г. Но уже с конца февраля интерес вкладчиков снова обратился к рублевым инструментам сбережения средств. За первое полугодие 2009 г. валютная составляющая вкладов в Региобанке выросла, но соотношение существенно не изменилось. Так, на 1 октября доля вкладов в иностранной валюте составила 20%, в рублях - 80%.

По словам специалистов Далькомбанка, доля рублевых вкладов граждан составляет 85%, в долларах предпочитают хранить 12% средств, в евро - 3%. Валютные депозиты в портфеле Роял Кредит Банка составляют не более 30% от общего объема привлеченных средств. В Примсоцбанке около 85% составляют рублевые вклады, соответственно - около 15% - в иностранной валюте.

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