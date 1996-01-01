Рубль обесценится в декабре?

Аналитики ИК "Тройка Диалог" прогнозируют, что уже в декабре рубль может обесцениться. Такие выводы содержатся в распространенном накануне ежемесячном обзоре инвесткомпании.

Рубль в сентябре укрепился к бивалютной корзине на 4,5% (при этом доллар потерял к евро 2,4%), что в "Тройке Диалог" связывают с увеличившимся спросом на рублевую ликвидность на фоне восстановления деловой активности и усилий ЦБ по стерилизации денежной массы. Однако если эти усилия будут не слишком усердными, а бюджетные расходы возрастут к концу года, то обесценивание рубля вполне вероятно, резюмируют аналитики "Тройки Диалог".