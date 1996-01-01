Важное звено региональной экономики

Сберегательный банк в силу своих особенностей всегда был финансовой опорой для экономики Амурской области. Финансируя крупные проекты региональных предприятий, реализуя программы поддержки малого бизнеса, обслуживая самый широкий спектр потребностей граждан, Сбербанк очень предметно видит социально-экономическую ситуацию и на себе ощущает подъемы и падения региональной экономики.

Об этом "ДК" беседовал с управляющим Благовещенским ОСБ 8636 Михаилом КИЦЕНКО.

– Михаил Тимофеевич, какие проекты, реализуемые сегодня в Приамурье, по вашему мнению, можно причислить к точкам роста и участвует ли Сбербанк в их финансировании?

– Сегодня традиционные для области отрасли – золотодобыча и сельское хозяйство – имеют хорошую динамику роста. В этом году по добыче рудного золота область уже превышает результат рекордного 2008 года на 24%. Благовещенское отделение Сбербанка имеет длительную историю партнерских отношений с предприятием, которое определяет темп нынешнего роста, – ОАО "Покровский рудник". Мы финансируем его проект по разработке месторождения "Пионер".

Сельское хозяйство экономически на сегодняшний день гораздо более уязвимая отрасль, поэтому правительство области уделяет ему особое внимание. В рамках региональной программы ведется большая работа по увеличению обрабатываемых площадей, по модернизации сельхозпредприятий. Мы участвуем в программе субсидирования процентной ставки по кредитам, благодаря которой многие сельскохозяйственные предприятия приобрели самую современную технику – трактора, комбайны, сеялки, прицепное и обрабатывающее оборудование. Могу отметить уникальный проект, реализованный "Амурагроцентром", – завод по глубокой переработке сои был построен с нашим участием.

У Сбербанка конструктивные партнерские отношения с региональной властью, государственными и муниципальными структурами. В области, к примеру, создана рабочая группа, которая на постоянной основе анализирует состояние дел в основных отраслях экономики, вырабатывает меры их поддержки. В нее входят руководители крупнейших кредитных организаций, в том числе Сбербанка. Это дает возможность и словом и делом участвовать в региональной экономической политике. Одна из таких актуальных тем – поддержка предпринимательства. Правительство области делает свои шаги в этом направлении – в бюджет заложены средства на субсидирование процентной ставки, Сбербанк свои – у нас разработаны наиболее лояльные и выгодные программы кредитования малого бизнеса.

– В последнее время малый и средний бизнес сосредоточил на себе пристальное внимание государства, именно на него возлагаются большие надежды...

– В Дальневосточном банке Сбербанка России действует собственная Программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Она охватывает весь комплекс банковского обслуживания этого сегмента бизнеса. Мы открыли в Благовещенске первый на территории Амурской области Центр малого бизнеса. В районах регулярно проводим семинары, круглые столы, на которых не только рассказываем о своих услугах, но и предоставляем предпринимателям возможность получить консультации представителей органов власти, специалистов областного управления Федеральной налоговой службы, сотрудников страховых и аудиторских компании и др.

Мы стараемся не раз от раза встречаться с малым бизнесом, а укреплять и развивать наши отношения через постоянное общение, предлагая ему все новые возможности, разнообразные программы лояльности. К примеру, уже несколько лет среди клиентов-представителей малого бизнеса Амурской области проводятся конкурсы и акции ("Лидер малого бизнеса", "Малому бизнесу – зелёный свет" и т.д.), в призовом фонде которых самые разные системы скидок на наши услуги.

Одна из актуальных проблем малого бизнеса – доступность финансовых ресурсов. Помимо стандартных программ: овердрафтное кредитование, на пополнение оборотных средств, у наших клиентов пользуется спросом финансирование инвестиционных проектов. В последнее время мы смогли предложить новые специализированные продукты для субъектов малого предпринимательства – "Бизнес-авто" и "Коммерческая недвижимость. За три квартала 2009 года отделениями Амурской области выдано кредитов субъектам малого предпринимательства на сумму 1,3 млрд руб.

– Производство и потребительский спрос – тесно связанные между собой вещи. Поддержка потребительского спроса через кредитование граждан – бесспорный конек Сбербанка. Есть ли изменения по этому направлению?

– В последние месяцы на региональном рынке кредитования населения наблюдается стабильный рост. По отделениям Сбербанка России Амурской области размер кредитного портфеля физических лиц на 1 октября составил около 8,5 млрд руб., более трети – жилищные кредиты. Уникальная продуктовая линейка кредитов банка не претерпела кардинальных изменений, наши предложения остались одними из самых выгодных на рынке. Сотрудники прилагали все усилия для их продвижения.

"Ипотечные субботы" и "Галереи недвижимости", когда любой желающий приобрести либо построить объект недвижимости с использованием заемных средств банка в одном месте может проконсультироваться со специалистами строительных компаний, риелторами, кредитными специалистами. Клиенты на таких встречах на месте могут получить расчеты по конкретным понравившимся объектам недвижимости. По аналогии проводились "Автосубботы", в которых принимали участие представители автофирм, специалисты банка и страховых компаний.

Чтобы познакомить население с возможностями приобретения автомобилей на условиях государственной программы субсидирования процентных ставок, наши сотрудники вместе со специалистами автосалона "Атик-Моторс" провели акцию "Выездной тест-драйв", проехав по 15 населенным пунктам Амурской области.

Помимо этой нашей активности, росту кредитного портфеля способствовало смягчение условий предоставления жилищных кредитов, участие банка в программе "Молодая семья".

– В последние годы Сбербанк России стремительно модернизирует технологии обслуживания. Насколько они востребованы вашими клиентами?

– У этого процесса две стороны. С одной – коренная модернизация банковских технологий существенно расширяет возможности наших клиентов, и в частности физических лиц, для улучшения качества их обслуживания Сбербанком сейчас действительно много делается. С другой – нам важно наших клиентов приучить пользоваться современными технологиями.

Существенные изменения происходят в технологии приема платежей от населения. Получают развитие альтернативные каналы обслуживания. Биллинговая система приема платежей, при которой полностью исключается необходимость оформлять бумажные документы, обеспечивает оперативность получения информации о принятых платежах, сокращает время оформления операции, а также дает возможность плательщику узнать о требованиях поставщиков услуг, выставленных конкретно на него. Одновременно Сбербанк увеличивает сеть устройств самообслуживания (УС) и расширят их функциональность. С их помощью, не прибегая к услугам банковских работников, можно совершить платежи за жилищно-коммунальные услуги, связь, оплатить налоги, кредиты, услуги учреждений образования (оплата за детские сады), причем как с использованием банковской карты, эмитированной Сбербанком, так и наличными деньгами. Такая технология отвечает современным тенденциям обслуживания, а перечень поставщиков услуг, в чей адрес принимаются платежи с использованием УС, постоянно расширяется.

На территории Амурской области реализован новый банковский продукт – Сбербанк ОнЛ@йн, который позволяет, не выходя из дома или офиса, в круглосуточном режиме управлять своими счетами по сети Интернет, в том числе контролировать поступление средств на вклад или банковскую карту; совершать безналичные операции с иностранной валютой (покупка/продажа долларов США и евро); осуществлять переводы денежных средств на счета физических и юридических лиц; погашать кредиты, просматривать остаток ссудной задолженности и размер текущих платежей по кредитам и т.д. Сейчас тестируется такая возможность, как погашение кредитов с мобильного телефона, планируется на всех банкоматах реализовать возможность подключения услуги Мобильный банк без оформления заявления. Благовещенское отделение Сбербанка внедряет множество доступных, массовых финансовых услуг – от банкоматов и электронных кошельков до социальных карт. В области, кстати, каждая третья пластиковая карта эмитирована Сбербанком России.