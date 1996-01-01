Банк ВТБ финансирует ключевые предприятия

Объем финансирования предприятий Хабаровского края Банком ВТБ по итогам 9 месяцев 2009 г. составил 11,4 млрд рублей. Средства ВТБ получили ключевые для региона предприятия энергетики, ВПК, золотодобывающей, лесной и строительной отраслей, торговли.

Для кредитования предприятий Банк ВТБ использует механизм государственных гарантий. В Хабаровском крае под гарантии краевого правительства профинансировано ОАО "Аркаим". Средства в размере 1,4 млрд рублей направлены на завершение строительства деревоперерабатывающего завода в поселке Ванино. ВТБ планирует и в дальнейшем расширять кредитование ключевых региональных предприятий, предоставлять предприятиям инструменты снижения рисков в период кризиса.