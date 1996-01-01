АТБ – один из лидеров в пластиковом бизнесе

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) занял 42-е место из 110 банков-лидеров по количеству банкоматов и 56-е среди 116 крупнейших банков России по количеству пластиковых карт в обращении в первом полугодии 2009 года (по результатам рейтингового агентства "РБК.Рейтинг").

На данный момент клиенты АТБ могут получать наличные средства в 155 банкоматах сети. Это позволяет банку активно развивать пластиковый бизнес, предоставляя клиентам широчайший выбор "карточных" продуктов и услуг. Совершенствование качества обслуживания и уровня сервиса по-прежнему является приоритетом в работе Банка.