Сбербанк: еще одно новоселье

В новый современный офис переехало головное отделение Сбербанка на Сахалине. Торжественное открытие состоялось в Южно-Сахалинске, по адресу: проспект Мира, 149.

На площади в 3000 кв. м разместились все бизнес-подразделения, обслуживающие как корпоративных, так и частных клиентов. Теперь в одном месте можно воспользоваться всеми услугами банка.

Для удобства клиентов в холе расположены банкомат и информационно-платежный терминал. Для машин клиентов – просторная автопарковка. "Открытие нового офиса позволит улучшить качество обслуживания, – отметил на открытии Александр РЕЗАЕВ, управляющий Южно-Сахалинским отделением Сбербанка России. – В рамках реализации стратегии развития банка это одно из наших приоритетных направлений".