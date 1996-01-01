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Сбербанк: еще одно новоселье
В новый современный офис переехало головное отделение Сбербанка на Сахалине. Торжественное открытие состоялось в Южно-Сахалинске, по адресу: проспект Мира, 149.
На площади в 3000 кв. м разместились все бизнес-подразделения, обслуживающие как корпоративных, так и частных клиентов. Теперь в одном месте можно воспользоваться всеми услугами банка.
Для удобства клиентов в холе расположены банкомат и информационно-платежный терминал. Для машин клиентов – просторная автопарковка. "Открытие нового офиса позволит улучшить качество обслуживания, – отметил на открытии Александр РЕЗАЕВ, управляющий Южно-Сахалинским отделением Сбербанка России. – В рамках реализации стратегии развития банка это одно из наших приоритетных направлений".
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