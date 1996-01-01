Банкиры объединились в клуб

Учредительное собрание неформального Банковского клуба Республики Саха (Якутия) состоялось я Якутске. В его работе приняли участие первые лица более двадцати самостоятельных институтов финансово-кредитных учреждений и филиалов иногородних банков, представленных в республике.

Встреча прошла под председательством главы Национального банка Якутии Сергея ЛЕВЧАКОВА, председателя правления АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО Александра МИРОНОВА и управляющего филиалом Банка ВТБ в Якутске Николая МАКАРОВА. Участники утвердили соглашение о работе клуба, его положение и выбрали председателя, которым стал Николай Макаров. Основными целями и задачами новой организации станет поддержка стабильности денежно-кредитной системы и содействие развитию банковского дела в республике, координация деятельности банков по решению стоящих перед ними общих задач.

"Несмотря на то, что решения членов клуба будет носить рекомендательный характер, вся работа клуба будет полезна его участникам. Клуб, деятельность которого носит некоммерческий характер, открыт для вступления в него руководителей и заместителей руководителей всех кредитных организаций", – сказал председатель Национального банка Якутии Сергей Левчаков.