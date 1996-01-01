Якутия подтвердила позитивный рейтинг

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" и международное агентство Fitch Raitings, проанализировав финансовые, социально-экономические и управленческие характеристики развития Республики Саха (Якутия), присвоили региону позитивные рейтинги кредитоспособности на 2009-2010 годы.

Согласно данным "Эксперт РА", проводившего исследования в начале года, Якутии присвоен рейтинг кредитоспособности "А" с позитивными перспективами". Это означает, что по соответствующей шкале Республика Саха (Якутия) относится к классу регионов, имеющих высокий уровень надежности с низким риском несвоевременного выполнения обязательств и минимальной вероятностью реструктуризации долга или его части. Из семи исследуемых параметров прогноз четырех оценен как "позитивный", трех – как "стабильный".

В конце сентября агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Республики Саха (Якутия) в иностранной и национальной валюте на уровне "BB", а также краткосрочный рейтинг региона в иностранной валюте "B". Кроме того, агентство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг республики на уровне "AA-(rus)". Прогноз по всем долгосрочным рейтингам – "Стабильный".

Как говорится в комментариях, вышеозначенные рейтинги отражают хорошие показатели исполнения бюджета региона, стабильную прямую долговую нагрузку и гладкую структуру погашения долга. Благоприятные кредитные рейтинги, в целом не изменившиеся по сравнению с докризисным периодом, адекватно характеризуют текущую динамику финансово-экономического развития республики, устойчивость ее бюджетной системы, предпринимательский климат, создают необходимые условия для развития экономики и реализации инвестиционных проектов.