www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Надежный факторинг от лидера рынка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В поисках банка, которому можно доверить факторинговое обслуживание, предприятия и торговые сети Приморского края традиционно обращаются к отраслевым рейтингам.

Последние два года лидером факторинга среди банков является Промсвязьбанк (по данным рейтингового агентства "Эксперт РА"). О преимуществах, возможностях и условиях факторингового обслуживания "ДК" беседует с Сергеем СКЛЯРОМ, управляющим Владивостокским филиалом ОАО "Промсвязьбанк".

– В октябре рейтинговое агентство "Эксперт" опубликовало полугодовые итоги развития рынка факторинга в России. Промсвязьбанк с оборотом 53 млрд руб. вновь абсолютный лидер. Как удалось сохранить лидерство на падающем рынке?

– Мы ни на один день не прекращали финансирование своих клиентов, даже в самые сложные месяцы. В 2009 г.банк активизировал работу с торговыми сетями, чтобы поддержать их поставщиков рублем. В итоге общий объем факторингового финансирования торговых операций Промсвязьбанка превысил 38 млрд руб., было заключено более 250 новых договоров на факторинговое обслуживание, доля торговли в объеме операций достигла 78,2%.

– Что вы предлагаете торговым сетям и их поставщикам?

– Качественную комплексную услугу, включающую беззалоговое финансирование поставок с отсрочкой платежа, административное управление дебиторской задолженностью, информационно-аналитическое обеспечение торгово-расчетных операций и консалтинг. Кроме того, при поставках в адрес ряда торговых сетей в Промсвязьбанке снижена группа риска, таким образом, нашим клиентам, работающим с сетями, факторинг обходится дешевле на 3-5%, чем в среднем по рынку.

– Верно ли, что ваше ценовое предложение не самое лучшее?

– Факторинг – это комплексная услуга, где стоимость привлечения финансовых средств далеко не главное. Мы в Промсвязьбанке нашли лучший баланс стоимости и качества обслуживания. Кроме того, наш факторинг основан на индивидуальном подходе к каждому клиенту. Например, более глубокий анализ связки "поставщик-сеть" позволяет устанавливать индивидуальные тарифы для поставщиков. При этом нет ограничений по лимитам финансирования, средства выделяются так же оперативно и в том же объеме, что и до кризиса.

– Весной было отменено лицензирование факторинговой деятельности, появляются компании, в том числе при крупных банках, предлагающие дешевый факторинг.

– Сотрудничая с мелкими факторинговыми компаниями или банками, для которых факторинг побочное направление бизнеса, компания не полагается, а делает на фактора ставку как в рулетке – повезет – не повезет, профинансирует – не профинансирует, поднимет тариф с 17% до 26% или не поднимет. Тем, кто сегодня пытается искать факторинг под 18% годовых и ниже, настоятельно рекомендую приготовиться к "сюрпризам", которые недавно практиковались на рынке потребительского кредитования "под ноль процентов". Будет обидно, если директора приморских компаний будут уподобляться домохозяйкам, занимавшим на кухонный комбайн под ноль процентов на год, а отдававшим через месяц и под сто пятьдесят.

– Каковы преимущества факторинга в Промсвязьбанке?

– Факторинг – это финансовый продукт для компаний, нацеленных на лидерство, на увеличение товарного и финансового оборота. Промсвязьбанк – лидер рынка факторинга, ежемесячно финансирующий своих клиентов на несколько миллиардов рублей, банк, на который можно опереться.

– Ситуация в экономике постоянно меняется. Какие задачи, помимо финансирования оборотного капитала сегодня могут решить с помощью факторинга компании?

– Во-первых, и во-вторых, курс рубля стабилизировался, и статистика сентября показала рост импорта, следовательно, импортеры могут возобновить закупки, а чтобы гарантировать оплату – использовать международный факторинг Промсвязьбанка. В-третьих, объем операций экспортного факторинга растет последние два месяца высокими темпами, и экспортерам нельзя упускать возможность использовать факторинг в работе со своими покупателями.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru