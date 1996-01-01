Надежный факторинг от лидера рынка

В поисках банка, которому можно доверить факторинговое обслуживание, предприятия и торговые сети Приморского края традиционно обращаются к отраслевым рейтингам.

Последние два года лидером факторинга среди банков является Промсвязьбанк (по данным рейтингового агентства "Эксперт РА"). О преимуществах, возможностях и условиях факторингового обслуживания "ДК" беседует с Сергеем СКЛЯРОМ, управляющим Владивостокским филиалом ОАО "Промсвязьбанк".

– В октябре рейтинговое агентство "Эксперт" опубликовало полугодовые итоги развития рынка факторинга в России. Промсвязьбанк с оборотом 53 млрд руб. вновь абсолютный лидер. Как удалось сохранить лидерство на падающем рынке?

– Мы ни на один день не прекращали финансирование своих клиентов, даже в самые сложные месяцы. В 2009 г.банк активизировал работу с торговыми сетями, чтобы поддержать их поставщиков рублем. В итоге общий объем факторингового финансирования торговых операций Промсвязьбанка превысил 38 млрд руб., было заключено более 250 новых договоров на факторинговое обслуживание, доля торговли в объеме операций достигла 78,2%.

– Что вы предлагаете торговым сетям и их поставщикам?

– Качественную комплексную услугу, включающую беззалоговое финансирование поставок с отсрочкой платежа, административное управление дебиторской задолженностью, информационно-аналитическое обеспечение торгово-расчетных операций и консалтинг. Кроме того, при поставках в адрес ряда торговых сетей в Промсвязьбанке снижена группа риска, таким образом, нашим клиентам, работающим с сетями, факторинг обходится дешевле на 3-5%, чем в среднем по рынку.

– Верно ли, что ваше ценовое предложение не самое лучшее?

– Факторинг – это комплексная услуга, где стоимость привлечения финансовых средств далеко не главное. Мы в Промсвязьбанке нашли лучший баланс стоимости и качества обслуживания. Кроме того, наш факторинг основан на индивидуальном подходе к каждому клиенту. Например, более глубокий анализ связки "поставщик-сеть" позволяет устанавливать индивидуальные тарифы для поставщиков. При этом нет ограничений по лимитам финансирования, средства выделяются так же оперативно и в том же объеме, что и до кризиса.

– Весной было отменено лицензирование факторинговой деятельности, появляются компании, в том числе при крупных банках, предлагающие дешевый факторинг.

– Сотрудничая с мелкими факторинговыми компаниями или банками, для которых факторинг побочное направление бизнеса, компания не полагается, а делает на фактора ставку как в рулетке – повезет – не повезет, профинансирует – не профинансирует, поднимет тариф с 17% до 26% или не поднимет. Тем, кто сегодня пытается искать факторинг под 18% годовых и ниже, настоятельно рекомендую приготовиться к "сюрпризам", которые недавно практиковались на рынке потребительского кредитования "под ноль процентов". Будет обидно, если директора приморских компаний будут уподобляться домохозяйкам, занимавшим на кухонный комбайн под ноль процентов на год, а отдававшим через месяц и под сто пятьдесят.

– Каковы преимущества факторинга в Промсвязьбанке?

– Факторинг – это финансовый продукт для компаний, нацеленных на лидерство, на увеличение товарного и финансового оборота. Промсвязьбанк – лидер рынка факторинга, ежемесячно финансирующий своих клиентов на несколько миллиардов рублей, банк, на который можно опереться.

– Ситуация в экономике постоянно меняется. Какие задачи, помимо финансирования оборотного капитала сегодня могут решить с помощью факторинга компании?

– Во-первых, и во-вторых, курс рубля стабилизировался, и статистика сентября показала рост импорта, следовательно, импортеры могут возобновить закупки, а чтобы гарантировать оплату – использовать международный факторинг Промсвязьбанка. В-третьих, объем операций экспортного факторинга растет последние два месяца высокими темпами, и экспортерам нельзя упускать возможность использовать факторинг в работе со своими покупателями.