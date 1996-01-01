Пекин. Правительственная резиденция. Дальневосточный банк

В середине октября в Пекине, в правительственной резиденции "Дяоюйтай", состоялся 4-й Российско-китайский экономический форум. Время его проведения совпало с официальным визитом в КНР премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА. C российской стороны в составе официальной делегации принимали участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации А.Д.ЖУКОВ, заместитель председателя Банка России В.Н.МЕЛЬНИКОВ, президент Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н.ШОХИН, президент Ассоциации российских банков Г.А.ТОСУНЯН, представители министерств и ведомств, региональных органов власти, торговых, промышленных, транспортных компаний и коммерческих банков.

В рамках протокольных мероприятий экономического форума состоялась официальная церемония подписания кредитного соглашения между Дальневосточным банком и Государственным банком развития Китая (China Development Bank) о привлечении российским банком двухлетнего межбанковского кредита на сумму $10 млн.

О составляющих успешного делового международного партнерства интервью нашего корреспондента с первым вице-президентом банка Валерием ПАВЛЮКОМ.

– Валерий Романович, во время кризиса межбанковское кредитование во всем мире резко снизило свои обороты, свободных средств на межбанке стало меньше, а рисков несоизмеримо больше. Как удалось в это сложное время получить кредит у государственного банка Китая, ведь, как известно, китайские финансовые учреждения отличаются особым консерватизмом в выборе заемщика, как правило, они неохотно кредитуют российские банки, и особенно региональные...

– Дальневосточный банк первым из региональных банков России привлек межбанковский кредит от Государственного банка развития Китая (ГБРК). Впрочем, "региональность" нашего банка довольно условна: на сегодняшний день региональная сеть банка состоит из 44-х подразделений, охватывающих весь Дальний Восток и Восточную Сибирь. Наши филиалы работают практически во всех городах Приморья, на Сахалине, Камчатке, в Хабаровском крае, в Улан-Удэ (Бурятия), Красноярске, Ачинске (Красноярский край), Иркутске, Ангарске (Иркутская область). То есть филиальная сеть Дальневосточного банка давно вышла за пределы, собственно, Дальнего Востока.

Кроме того, наш банк входит в тройку ведущих региональных банков Дальнего Востока и Восточной Сибири, а по России – в сотню крупнейших банков страны. "РосБизнесКонсалтинг" отнес Дальневосточный банк к числу самых прибыльных и эффективных кредитных организаций. Так, по данным РБК, Дальневосточный банк является одним из наиболее успешных универсальных российских банков и занимает среди них 77-е место.

– Как получилось, что кредитное соглашение было подписано на четвертом Российско-китайском экономическом форуме? Можно считать это случайным совпадением?

– Мы с нашими партнерами из Государственного банка развития Китая сделали все возможное, чтобы завершить все формальности до начала Форума и провести церемонию подписания кредитного соглашения именно в рамках этого грандиозного официального мероприятия. Не скроем, что этому подписанию предшествовала многомесячная подготовка. Банки КНР известны своим крайне осторожным подходом к зарубежным операциям, многоуровневым и значительным по времени порядком принятия кредитных решений. Наш партнер, Государственный банк развития Китая, подчиняется непосредственно Госсовету КНР, и вполне закономерно, что его кредитные процедуры отличает очень взвешенный и консервативный подход. Благодаря этому подходу, включающему скрупулезный анализ деятельности всех своих потенциальных заемщиков, Государственному банку развития Китая удается более шести лет подряд поддерживать нулевой уровень проблемных кредитов в иностранной валюте. Положительное решение о кредитовании Дальневосточного банка – это результат оценки китайскими финансистами кредитоспособности банка и итог проделанной совместной работы банкиров ГБРК и ДВБ.

– Разве можно считать значительным кредит в $10 млн для Дальневосточного банка с активами более двадцати млрд рублей и собственным капиталом в 2,6 млрд?

– Дальневосточный банк – не новичок на рынке зарубежных заимствований. В декабре 2006 года мы привлекли синдицированный кредит на сумму $28 млн. Тогда участниками сделки стали восемь европейских банков. В дальнейшем мы активно сотрудничали с европейскими партнерами, итогом кредитных соглашений были различные по объемам и срокам суммы привлечений.

Сейчас ситуация на рынке межбанковских заимствований изменилась, да и весь банковский рынок в течение кризиса претерпел значительные изменения. Приведу один пример: по одному из привлеченных нами межбанковских кредитов мы выплачиваем проценты уже не иностранному банку-кредитору, а его ликвидационной комиссии. Поэтому в сложившихся экономических условиях $10 млн – приличное по весу заимствование, учитывая условия его предоставления и "нулевой уровень проблемных кредитов" Государственного банка развития Китая.

– Валерий Романович, может быть, озвучите эти самые условия, процентную ставку кредита?

– Это двусторонняя сделка, и стоимость привлекаемых ресурсов – коммерческая тайна. Скажу только, что ставка вполне приемлемая. И кредитное соглашение интересно для нас не только условиями, это начало кредитной истории нашего банка в Государственном банкe развития Китая. Но даже с учетом будущих перспектив совместной работы с китайскими партнерами и высокого статуса сотрудничества с государственным банком Китая для коммерческого банка коммерческая составляющая сделки, конечно, являлась определяющей.

– Вы сказали, что Дальневосточный банк – первый из региональных банков, получивший ресурсы ГБРК. Участникам рынка известно, что ДВБ входит в банковскую группу ВБРР-Роснефть. Повлиял ли этот факт на решение ГБРК?

– Дальневосточный банк входит в банковскую группу ОАО "Всероссийский банк развития регионов", основным акционером которого является ОАО НК "Роснефть". Поэтому переговоры с китайскими коллегами проходили при активном участии наших партнеров из ВБРР. Кстати, в ноябре планируется подписание следующего кредитного соглашения ГБРК уже с ВБРР.

В условиях жесткой конкуренции на банковском рынке сотрудничество с "Роснефтью" и ВБРР дает нам важные преимущества. ДВБ является опорным банком НК "Роснефть" и ее дочерних обществ в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах России. В каждом городе Восточной Сибири и Дальнего Востока, где есть предприятия "Роснефти", действуют подразделения Дальневосточного банка. Для Китая наш стратегический партнер НК "Роснефть" – визитная карточка в мир большого бизнеса, т.к. это один из основных экспортеров нефти в КНР. Еще в июне нынешнего года была заключена так называемая "сделка века", суммарная стоимость которой превышает $100 млрд, по условиям контракта РФ обязуется поставлять в КНР нефть.

По нашему мнению и мнению китайских коллег, кредит в $10 млн – только начало кредитной истории ДВБ в Государственном банке развития Китая. Дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества предполагает еще более существенные объемы привлечения ресурсов и взаимовыгодное сотрудничество в других областях банковской деятельности.