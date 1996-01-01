Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пекин. Правительственная резиденция. Дальневосточный банк
В середине октября в Пекине, в правительственной резиденции "Дяоюйтай", состоялся 4-й Российско-китайский экономический форум. Время его проведения совпало с официальным визитом в КНР премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА. C российской стороны в составе официальной делегации принимали участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации А.Д.ЖУКОВ, заместитель председателя Банка России В.Н.МЕЛЬНИКОВ, президент Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н.ШОХИН, президент Ассоциации российских банков Г.А.ТОСУНЯН, представители министерств и ведомств, региональных органов власти, торговых, промышленных, транспортных компаний и коммерческих банков.
В рамках протокольных мероприятий экономического форума состоялась официальная церемония подписания кредитного соглашения между Дальневосточным банком и Государственным банком развития Китая (China Development Bank) о привлечении российским банком двухлетнего межбанковского кредита на сумму $10 млн.
О составляющих успешного делового международного партнерства интервью нашего корреспондента с первым вице-президентом банка Валерием ПАВЛЮКОМ.
– Валерий Романович, во время кризиса межбанковское кредитование во всем мире резко снизило свои обороты, свободных средств на межбанке стало меньше, а рисков несоизмеримо больше. Как удалось в это сложное время получить кредит у государственного банка Китая, ведь, как известно, китайские финансовые учреждения отличаются особым консерватизмом в выборе заемщика, как правило, они неохотно кредитуют российские банки, и особенно региональные...
– Дальневосточный банк первым из региональных банков России привлек межбанковский кредит от Государственного банка развития Китая (ГБРК). Впрочем, "региональность" нашего банка довольно условна: на сегодняшний день региональная сеть банка состоит из 44-х подразделений, охватывающих весь Дальний Восток и Восточную Сибирь. Наши филиалы работают практически во всех городах Приморья, на Сахалине, Камчатке, в Хабаровском крае, в Улан-Удэ (Бурятия), Красноярске, Ачинске (Красноярский край), Иркутске, Ангарске (Иркутская область). То есть филиальная сеть Дальневосточного банка давно вышла за пределы, собственно, Дальнего Востока.
Кроме того, наш банк входит в тройку ведущих региональных банков Дальнего Востока и Восточной Сибири, а по России – в сотню крупнейших банков страны. "РосБизнесКонсалтинг" отнес Дальневосточный банк к числу самых прибыльных и эффективных кредитных организаций. Так, по данным РБК, Дальневосточный банк является одним из наиболее успешных универсальных российских банков и занимает среди них 77-е место.
– Как получилось, что кредитное соглашение было подписано на четвертом Российско-китайском экономическом форуме? Можно считать это случайным совпадением?
– Мы с нашими партнерами из Государственного банка развития Китая сделали все возможное, чтобы завершить все формальности до начала Форума и провести церемонию подписания кредитного соглашения именно в рамках этого грандиозного официального мероприятия. Не скроем, что этому подписанию предшествовала многомесячная подготовка. Банки КНР известны своим крайне осторожным подходом к зарубежным операциям, многоуровневым и значительным по времени порядком принятия кредитных решений. Наш партнер, Государственный банк развития Китая, подчиняется непосредственно Госсовету КНР, и вполне закономерно, что его кредитные процедуры отличает очень взвешенный и консервативный подход. Благодаря этому подходу, включающему скрупулезный анализ деятельности всех своих потенциальных заемщиков, Государственному банку развития Китая удается более шести лет подряд поддерживать нулевой уровень проблемных кредитов в иностранной валюте. Положительное решение о кредитовании Дальневосточного банка – это результат оценки китайскими финансистами кредитоспособности банка и итог проделанной совместной работы банкиров ГБРК и ДВБ.
– Разве можно считать значительным кредит в $10 млн для Дальневосточного банка с активами более двадцати млрд рублей и собственным капиталом в 2,6 млрд?
– Дальневосточный банк – не новичок на рынке зарубежных заимствований. В декабре 2006 года мы привлекли синдицированный кредит на сумму $28 млн. Тогда участниками сделки стали восемь европейских банков. В дальнейшем мы активно сотрудничали с европейскими партнерами, итогом кредитных соглашений были различные по объемам и срокам суммы привлечений.
Сейчас ситуация на рынке межбанковских заимствований изменилась, да и весь банковский рынок в течение кризиса претерпел значительные изменения. Приведу один пример: по одному из привлеченных нами межбанковских кредитов мы выплачиваем проценты уже не иностранному банку-кредитору, а его ликвидационной комиссии. Поэтому в сложившихся экономических условиях $10 млн – приличное по весу заимствование, учитывая условия его предоставления и "нулевой уровень проблемных кредитов" Государственного банка развития Китая.
– Валерий Романович, может быть, озвучите эти самые условия, процентную ставку кредита?
– Это двусторонняя сделка, и стоимость привлекаемых ресурсов – коммерческая тайна. Скажу только, что ставка вполне приемлемая. И кредитное соглашение интересно для нас не только условиями, это начало кредитной истории нашего банка в Государственном банкe развития Китая. Но даже с учетом будущих перспектив совместной работы с китайскими партнерами и высокого статуса сотрудничества с государственным банком Китая для коммерческого банка коммерческая составляющая сделки, конечно, являлась определяющей.
– Вы сказали, что Дальневосточный банк – первый из региональных банков, получивший ресурсы ГБРК. Участникам рынка известно, что ДВБ входит в банковскую группу ВБРР-Роснефть. Повлиял ли этот факт на решение ГБРК?
– Дальневосточный банк входит в банковскую группу ОАО "Всероссийский банк развития регионов", основным акционером которого является ОАО НК "Роснефть". Поэтому переговоры с китайскими коллегами проходили при активном участии наших партнеров из ВБРР. Кстати, в ноябре планируется подписание следующего кредитного соглашения ГБРК уже с ВБРР.
В условиях жесткой конкуренции на банковском рынке сотрудничество с "Роснефтью" и ВБРР дает нам важные преимущества. ДВБ является опорным банком НК "Роснефть" и ее дочерних обществ в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах России. В каждом городе Восточной Сибири и Дальнего Востока, где есть предприятия "Роснефти", действуют подразделения Дальневосточного банка. Для Китая наш стратегический партнер НК "Роснефть" – визитная карточка в мир большого бизнеса, т.к. это один из основных экспортеров нефти в КНР. Еще в июне нынешнего года была заключена так называемая "сделка века", суммарная стоимость которой превышает $100 млрд, по условиям контракта РФ обязуется поставлять в КНР нефть.
По нашему мнению и мнению китайских коллег, кредит в $10 млн – только начало кредитной истории ДВБ в Государственном банке развития Китая. Дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества предполагает еще более существенные объемы привлечения ресурсов и взаимовыгодное сотрудничество в других областях банковской деятельности.
Новости тематики
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
Новости раздела
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"