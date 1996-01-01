Клиент на вырост

Кризис заставил банки пристальнее посмотреть на своих клиентов. И в начале года многие не скрывали, что в отношении определенной категории клиентов в вопросах кредитования взяли паузу, чтобы изучить их рыночные перспективы, оценить реальную цену обеспечения кредита, "подъемность" ранее взятых ссуд и поданных заявок.

Объясняя свою позицию, многие банкиры говорили тогда о том, что при определении кредитоспособности им теперь важны не столько финансовые результаты прошлого года, сколько новая статистика продаж, сформированная совсем другим рынком.

Под эту раздачу попали и представители малого бизнеса, даже несмотря на то, что кредитование таких предприятий несет меньшие риски. Портфель, в котором значительная доля представлена займами МБ, более диверсифицирован. Малый бизнес мобилен, он быстро развивается, да и сферы его деятельности в глобальном смысле от кризиса мало зависят. Тем не менее сроки кредитования были сокращены, цена денег выросла.

Однако уже к началу лета ситуация начала меняться. Банки вновь обратили пристальное внимание на малый бизнес. В пока еще нестабильное время именно в нем увидели реального заемщика, клиента на вырост. Самая распространенная банковская реклама после вкладов – кредиты малому бизнесу. "Большой кредит для маленькой, для маленькой такой компании, огромный такой кредит"- крутится на радиоканалах ролик на мотив песенки из мультфильма. О новых кредитных продуктах для этого сегмента бизнеса заявляют как федеральные, так и региональные банки. Всевозможные акции с призовым фондом разнообразных скидок, конкурсы и гранты для предпринимателей, семинары и круглые столы – если бизнес реален, не успел вновь спрятаться в тень, а предприниматель не утратил желание им заниматься, то диалог с банком может быть конструктивным. И деньги найдутся.

Раньше всех активность в отношениях с малым бизнесом стал проявлять Сбербанк. В Дальневосточном банке Сбербанка России, который только за этот год выдал субъектам малого бизнеса (СМБ) 3000 кредитов на сумму 9 млрд рублей (общий объем кредитов СМБ на 01.10.09 -13 млрд руб. – 22% портфеля), отмечают, что рост кредитного портфеля замедлился. Объективно за кризисные месяцы упал спрос. И чтобы стимулировать его, банк разработал программы кредитов без обеспечения с сокращенными сроками рассмотрения заявок. Запустил два новых кредитных продукта – "Коммерческая недвижимость" и "Бизнес-Авто", выдаваемые преимущественно под залог приобретаемого объекта недвижимости или автотранспорта. Это позволяет решить главную проблему кредитования малого бизнеса – отсутствие ликвидного залога. Постепенно идет снижение процентных ставок.

"ДК" уже писал о планах банка запустить в ближайшее время так называемый "кредитный конвейер" – собственную систему скоринга. А для того чтобы этот конвейер работал интенсивно, банк много времени уделяет "выращиванию" собственного клиента, открывая в регионах центры развития малого бизнеса, проводя семинары, формируя пакеты услуг, в которые бы органично входили кредитные продукты. Как сообщили в Дальневосточном банке Сбербанка, в планах прирост портфеля не менее чем на 2% ежемесячно.

Три дальневосточника отметились в рейтинге РБК "Крупнейшие банки по объему кредитов малому и среднему бизнесу" (первое полугодие 2009 г.) – Азиатско-Тихоокеанский банк (40-е), Восточный экспресс банк (43-е), Примсоцбанк (50). При этом АТБ продемонстрировал хорошую динамику роста показателей – как по объему выданных кредитов, так и по размеру кредитного портфеля МБ. Несмотря на кризис, этот рост оценивается в разы. И в ближайших планах банка увеличить портфель еще раза в полтора. Как сообщили в банке, из общего количества ссуд, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, – 90% именно малый бизнес, это 50% кредитного портфеля. Активизировать работу с малым бизнесом банк подвигнул и новый акционер – в конце прошлого года 10% акций АТБ были приобретены Международной финансовой корпорацией, которая в том числе предоставила банку и ресурсы. В 2009 году банком разработана уникальная программа поддержки малого бизнеса. Ее преимущества: увеличенные суммы кредитов – до 25 млн рублей и большие сроки – до 6 лет, в течение которых эти суммы можно погасить. В рамках данной программы банк планирует выдать более 1 млрд рублей. По данным, размещенным на сайте банка, процентная ставка от 12% в рублях и 12% годовых в условных единицах. Ее верхний предел – не более 22% и 20% соответственно, в зависимости от обеспечения и от финансового состояния заемщика.

Осенью новую линейку продуктов для МБ запустил Далькомбанк. По информации банка, малому бизнесу принадлежит 23% кредитного портфеля. Динамика его роста в этом году у банка невысокая – всего 6%. Однако в планах Далькома уже в 2010 году обеспечить не менее 30% прироста этого портфеля. Суть предложений – кредитная линия до 8 млн рублей на срок до 5 лет. По данным сайта банка, процентная ставка по этому предложению составляет не менее 16% в рублях, 14% в иностранной валюте. До 8 млн рублей и на срок до 2 лет для субъекта МБ может быть открыта банковская гарантия. Единовременный платеж по ней может составить от 4 до 8% годовых – в зависимости от срока пользования гарантией.

Широкий выбор кредитных продуктов у Дальневосточного банка, который в свое время начинал работать с малым бизнесом одним из первых на региональном рынке. Банк предлагает несколько видов кредитных линий, кредит "Экспресс-микро" (до миллиона рублей на 12 месяцев), микрокредит и малый кредит (до 15 млн рублей на 36 месяцев, могут быть предоставлены в виде кредитных линий). Диапазон ставок от 12 до 18% годовых.

Путешествие по сайтам банков, работающих в Дальневосточном регионе, в поисках кредита оказалось делом увлекательным. Некоторые из предложений, на наш взгляд, наиболее приемлемых по цене, мы привели в этом обзоре. Но выбор, как в хорошем супермаркете, очень широк. Порой ставки зашкаливают за 35 – 40%. Но если такое предложение есть, значит, перефразируя слова поэта, оно кому-нибудь нужно. Мы нашли немало публичных предложений кредитов для малого бизнеса на длительный по нынешним временам срок – до 6-10 лет. Только для избранных? Да. Только этими счастливчиками, судя по требованиям, которые банки предъявляют к заемщикам, могут быть исключительно успешные предприниматели. Кризис их число заметно сократил.

Сократил и спрос на кредитные ресурсы со стороны малого бизнеса. Не случайно большинство банков отмечают снижение темпов роста своих кредитных портфелей, и уж во всяком случае даже не берутся сравнивать их динамику с той, что была еще год тому назад. Но малый бизнес при всей затратности работы с ним банки давно рассматривают как клиента на вырост. Значит, конкуренция за этот слой бизнеса будет обостряться. А это всегда ведет к более выгодным условиям обслуживания и большей лояльности.

Обращает на себя внимание укрепляющаяся тенденция – работать с МБ банки хотят комплексно и так формируют свои предложения предпринимателям, что им выгоднее со всеми своими потребностями в итоге прикрепиться к одному финансовому учреждению, получить скидки, "открыть" бизнес, выстроить доверительные отношения. Тогда и кредит получить проще. Ведь реклама рекламой, а жесткие требования к заемщикам никто не отменял. Даже если это беззалоговый кредит, выданный с использованием скоринговой системы.