Клиенты ждут от иностранных банков выгодного ценового предложения и сервиса

Чтобы конкурировать с российскими банковскими собратьями, отечественные "дочки" зарубежных банков должны предоставить действительно эксклюзив. А вот предположение о том, что зарубежные банки пришли в Приморье, чтобы обслуживать деньги, направляемые на строительство объектов саммита АТЭС, имеет под собой слабую почву.

С точки зрения Виталия ТАНЦЮРЫ, директора ДВ филиала Роял Кредит Банка, судя по тому, что на саммит тратятся пока только бюджетные средства, реальной возможности по обслуживанию данных финансовых потоков у "дочек" зарубежных банков нет. Зарубежных подрядчиков, обслуживающихся в "своем" иностранном банке, тоже пока не видно. Если саммит вызовет приток инвестиций из-за рубежа, то тогда такая возможность появится. А вот будет ли это - покажет время.

Иван НАГИБИН, генеральный директор ООО "Финам-Владивосток", указывает на перспективы нескольких ближайших лет. Существует вероятность, что Дальневосточный регион, располагающий значительными сырьевыми ресурсами и стратегическим для экономики России геополитическим положением, действительно может стать одним из российских лидеров по темпам прироста ВВП. Такой поворот событий не может не заинтересовать и зарубежные банки. Вместе с тем, замечает наш собеседник, экспансия крупных российских, иностранных банков в регионы сейчас наблюдается в достаточно широком спектре федеральных округов РФ.

По мнению Сергея МАРИНИНА, заместителя председателя правления Примсоцбанка, иностранные банки вполне логично на фоне снижения доходности на своих "родных" национальных рынках стремятся занять место на перспективных российских, воспользовавшись ослаблением и консервативной политикой некоторых отечественных банков. В целом же уровень развития российской банковской системы уже таков, чтобы стать интересным и перспективным для зарубежных инвесторов.

Эксперты сходятся во мнении о том, что клиенты на местах ждут от "иностранцев" выгодного ценового предложения и сервиса, соответствующего западным стандартам. Неподъемные ставки российских банков (о чем трубят на всех углах) наш потребитель может не поднять и в зарубежных "дочках". Для Дальнего Востока определенно нужны продукты, отвечающие запросам местных жителей, и соответствующая нашему рынку система их продвижения.

На наш взгляд, главными объектами вожделения иностранных банков являются население и малый и средний бизнес. Первый - наиболее законопослушен и по сравнению с корпоративным кредитованием имеет меньший процент невозвратов, второй же - самый перспективный. Хотя как сказать. В Приморье, где львиная доля такого бизнеса находится в традиционной тени, закрыть глаза на "двусмысленные отчеты" потенциальных клиентов (для налоговой и реальные) могут зачастую лишь местные банки.

"ЗР" решил провести небольшой анализ "вкусных" и не похожих на отечественные продуктов, которые предлагают банки с иностранным участием.

Глобально и с особым респектом к клиентам, сделав свое предложение VIP-клиентам, отнесся КМБ-банк. Вклад KMB UNO и все проценты по нему защищены не только системой российской системой страхования вкладов (700 тыс. руб.), но и собственными гарантиями группы "Интеза Санпаоло" на любую сумму. Отметим, что КМБ-банк - один из немногих предлагает бизнес-ипотеку. Кредит под залог приобретаемой коммерческой недвижимости могут выдать на 10 лет, а территориальная удаленность объекта от города может составлять до 200 км.

Банк "Сосьете Женераль - Восток" спустя сто лет возвратился к почти родным берегам Тихого океана. К разряду эксклюзива банка на сегодняшний момент подходит сберегательный вклад "Эталон Авто+", позволяющий открыть депозит на срок не менее года и в будущем взять автокредит по более низкой ставке. В целом же грамотный пакетный продукт банка. Особый реверанс банк делает в сторону молодого поколения, т.к. он оперирует собственной молодежной программой для тех, кто находится в возрасте от 18 до 24 лет. Существуют вклады и для совсем юных под названием "Эталончик".

Молодежный банк предоставляет специальные условия по выдаче банковских карт, получению выписок со счета, страхованию в поездку, оформлению международного студенческого удостоверения личности и по образовательный кредит. Как известно, этот продукт в Приморье так и не пошел, может, "Сосьете Женераль" удастся расшевелить рынок образования? Тем более в качестве места обучения указан любой российский вуз, а также возможность получения степени бакалавра в любом зарубежном высшем учебном заведении и даже получения диплома МВА в России.

В данном случае Райффайзенбанк, имеющий лучшие условия по кредиту, который предоставляется в 100%-ном размере, на Дальнем Востоке со своим французским соседом конкурировать не сможет. Образовательный кредит в Райффайзенбанке предоставляется только в вузах-партнерах, а таковых в Приморье нет. В обоих случаях получить кредит с отсрочкой платежа на время обучения, в некоторых случаях без поручительства, все же в перспективе можно.

Стоит отметить, что Райффайзенбанк - один из немногих, кто размещает на своем сайте информацию о реализуемой недвижимости, оставшейся от непогашенных кредитов. Самый близкий пункт назначения к нам - Хабаровск. Предлагают даже заключить ипотечный кредит с новым заинтересовавшимся заемщиком по старым ставкам. Разве не редкость?