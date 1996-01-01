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Хоккайдо-банк объявил в Хабаровске старт

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Соглашение об экономическом сотрудничестве подписали администрация Хабаровска и Хоккайдо- банк. Свои подписи под документом поставили от российской стороны - мэр краевого центра Александр СОКОЛОВ, а от японской - вице-президент Хоккайдо-банка КОНДО Масамичи.

Соглашение, помимо протокольных фраз по развитию эффективных форм делового сотрудничества, акцентирует внимание на расширении контактов предпринимателей в строительной области, деревообрабатывающей промышленности, разработке и реализации совместных инвестиционных проектов, внедрении новых технологий - все это также прописано в документе.

Экономический кризис серьезно сказался на торговых отношениях между странами. Так, по данным 9 месяцев 2009 г., товарооборот внешней торговли Хабаровска с городами Японии составил немногим более $4 млн, что значительно ниже, чем в 2008 г. Сейчас в Хабаровске действуют 13 компаний с японскими инвестициями, тогда как в былые времена их число превышало 30. "Сегодня надо искать новые возможности для развития экономического сотрудничества, - считает мэр Александр Соколов. - Это может быть внедрение современных японских технологий в Хабаровске".

У Хоккайдо-банка есть договоренность с Хабаровским филиалом ВТБ о налаживании связей между бизнес-кругами Хоккайдо и дальневосточной столицы. В ВТБ открыт корреспондентский счет, что дает возможность проведения быстрых расчетов. Японская сторона заинтересована в продвижении новых технологий в сфере жилищного строительства, которые разработаны специально для возведения домов в регионах, где холодные зимы. "Подписание соглашения - это только старт, настоящая работа начинается сейчас", - говорит г-н Кондо.

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