Банки России: рост или выживание

"Нам не хватает настоящего кризиса, а инфляция в России вскоре достигнет своего дна". Подобные заявления прозвучали из уст известных российских финансовых аналитиков в ходе ежегодного пресс-семинара, организованного Альфа-банком. Устроители уже ставшего традиционным мероприятия также не уступали в смелости приглашенным экспертам, представителям конкурирующих банковских организаций и чиновникам от государственной власти. Честным быть выгодно - таков основной постулат Альфа-банка.

На сей раз проблематика пресс-сбора звучала достаточно провокационно, в чем откровенно признались устроители ежегодного мероприятия, - "Российский банковский сектор: рост или выживание".

Петр АВЕН, президент Альфа-банка, обозначил исходные точки, оттолкнувшись от которых Россия пустилась в плавание по волнам Большого Кризиса. Основной причиной нашего отечественного кризиса стал отток капитала, пришедшего из зарубежья. Вторая причина - падение экспортных цен на нефть, сталь и т.д. Такого существенного обвала нигде в мире не произошло, не считая Украины.

"Не скроем, для нас стала полной неожиданностью оперативная помощь банковской системе со стороны государства, - заметил президент Альфа-банка. - Как выяснилось, в нынешних условиях только государство в России может стать источником притока капитала, другого подобного не существует". От необратимой волны, спровоцированной кризисом, по словам Петра Авена, ожидали большего процента просрочки по кредитам, заемщики отнеслись к банкам лучше, чем представляли себе финансовые аналитики.

На сторону банков встал и Российский союз промышленников и предпринимателей в лице его президента Александра ШОХИНА, который озвучил предложения о необходимости введения запрета на реорганизацию предприятий путем передачи имущества от одного подразделения с долгами другому, но без долгов, а также введения уголовной ответственности за повторную передачу имущества заемщика в залог. То, что в России отсутствует залоговый реестр как таковой, ведет к тому, что залогодатель как будто манипулирует имуществом без согласия первого кредитора.

А вот, по мнению живой легенды современной российской экономической истории Евгения ЯСИНА, в России наконец-то надо что-то разрешить, а не запретить. Научный руководитель Высшей школы экономики буквально заразил присутствующих своим оптимизмом. По словам Евгения Ясина, выросшая за 20 лет буквально из 3-4 банков (Сбербанк, Внешторгбанк, Промстройбанк, Жилсоцбанк) финансовая структура страны показала хорошие результаты, поэтому пора избавляться от затяжной национальной депрессии, от которой хочется спрятаться в глубокой норе. "Но, если мы не станем реально задумываться о будущем, то так мы и останемся... с газом... или без газа", - провоцировал собравшихся Евгений Ясин.

"Только вспомните, - призывал он присутствующих, - в 2000 г. цена на нефть составляла $27 за баррель! Я же, как человек, работавший в правительстве при $8 за баррель, на все эти страдания вокруг курса доллара и привязке к нему цен на нефть смотрю как на комедию. Приходит мысль о том, что не начнись эта погоня за нефтяными ценами - страна бы уже имела нормальное развитие. А в первую очередь стоит обратить внимание на то, что бизнес в России, имея огромный потенциал, работает в полсилы. Прошло то время, когда мы равнялись на западный мир, который даже не стоит догонять и тем более перегонять. Главное - обуздать спекулятивную и ничем не оправданную инфляцию. "С такой чудовищной инфляцией из так называемых стран БРИК вошла только Россия. Ни в Индии, ни в Бразилии, ни в Китае ничего подобного не было. Естественно, этим странам и процветающим странам мира ничего не стоило подложить в экономику новые напечатанные деньги, которые как раз должны подстегнуть инфляцию и предотвратить дефляцию, т.е. падение цен до нуля. Так делали американцы и англичане. Пока же мы можем спокойно вздохнуть: сформированный правительством резервный фонд позволил стране пройти один из этапов кризиса относительно спокойно... как минимум Олега ДЕРЕПАСКУ спасли...".

"Мое твердое убеждение - подчеркнул апологет современной экономической мысли, - последнюю стадию кризиса страна еще не преодолела. Нам не хватает настоящей встряски, за которой следует реальное падение цен".

Алексей УЛЮКАЕВ, первый заместитель председателя Банка России, затрагивая тему субординарных кредитов, подчеркнул понимание руководством отечественных банков самой природы таких вливаний, как инструмента далеко небезвозмездной помощи. "Хотя на первый взгляд могло показаться, что наша поддержка - это разбрасывание денег с вертолета. Банки не получили ничего даром, т.к. "суборд" - это платный ресурс!" - настаивал заместитель главы Центробанка.

В целом будущее банков в их же крепких руках, им не стоит загонять себя в капкан высокими депозитными ставками в надежде получить приток клиентов, тем более что специалисты Центробанка прогнозируют замедление темпов инфляции, которая в следующем году, по самым скромным подсчетам, снизится до 9 %, а вполне возможно, и найдет более глубокое дно.

Рушан ХВЕСЮК, член совета директоров, председатель правления Альфа-банка, также убежден, что главнейшая задача в текущем году для банков по-прежнему сакраментальна - работа с плохими кредитами: около 130 млрд руб. может теоретически перейти в ближайшее время в категорию плохих долгов. Несмотря на продолжающийся кризис, длина кредитов увеличивается, а длина пассивов сокращается. "В нашем понимании, - говорит Рушан Хвесюк, - это свидетельствует только об одном: часть банков выбирает стратегию пролонгации кредитов".

В Альфа-банке считают все просроченные кредиты проблемными. Банковская система страны показывает уровень просроченных кредитов на более низком уровне. "Если же посмотреть отчетность по объемам произведенной реструктуризации долгов заемщиков, то наши цифры совпадут - это порядка 20% - таков объем проблемного пакета банков", - утверждает председатель правления Альфа-банка.

В целом, аналитики Альфа-банка ожидают от кризиса самоочищения банковской сферы. Петр Авен в который раз выразил перед собравшимися надежду о том, что в результате кризиса уже в будущем году в России банков станет в два раза меньше: если сегодня их 1 тыс., то в 2010 г., вероятно, будет 500. Хотя для России, применительно к банковским организациям, наиболее адекватным числом является 200. А в целом же только 50 банков практически полностью закрывают потребность российской экономической системы в банках.