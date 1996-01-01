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Дальневосточному банку - 19!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дальневосточный банк, один из крупнейших региональных банков, отмечает в ноябре свой день рождения - 19 лет безупречной работы. И для того, чтобы выразить благодарность своим клиентам, а это более 110 тыс. человек, банк дарит подарки самым активным пользователям пластиковых карт Дальневосточного банка.

Для того, чтобы их получить, надо просто оплачивать свои покупки пластиковой картой на сумму не менее 300 руб. И по итогам ноября те, кто сделает максимальное количество покупок безналичным способом, получат ценные подарки.

Во всех 20 городах, где работает Дальневосточный банк, будут определены свои победители. Для участия в этой акции, клиентам не надо предпринимать дополнительных действий - держатели пластиковых карт Дальневосточного банка участвуют в ней автоматически.

Пластиковая карта Visa Дальневосточного банка является надежным и удобным способом хранения денег и оплаты товаров или услуг. Денежные средства на счете карты находятся под защитой системы страхования вкладов. Воспользоваться ими можно в любой момент времени, с помощью широкой сети банкоматов. При оплате товаров или услуг с помощью пластиковой карты, комиссия не взимается.

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