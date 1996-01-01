Квартиры должников можно будет отбирать без суда

Банкиры получат право на взыскание имущества должников без суда. В Министерстве экономического развития разрабатывается механизм совершенствования взыскания залога.

Заместитель директора департамента корпоративного управления МЭР Дмитрий СКРИПИЧНИКОВ рассказал, что ведомство обсуждает вариант взыскания залога по ипотечному кредиту в досудебном порядке. "Если это не единственная недвижимость, то такое возможно", - уточнил сотрудник Минэкономразвития. По его словам, в ведомстве сформирована рабочая группа, цель которой - устранить недостатки нормативного регулирования в области взыскания залогов по кредитам физических лиц.