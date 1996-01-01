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Новоселье Росбанка
Девятиэтажный бизнес-центр, который является собственностью Росбанка, построен в современном стиле и, вероятно, во многом будет некой визитной карточкой Владивостока в свете предстоящего cаммита АТЭС-2012.
Офисный центр, расположенный по адресу ул. Тигровая, 7, объединил под своей крышей Дальневосточное территориальное управление - представительство, центральный офис Приморского филиала и региональный центр авторизации. Здесь же будет функционировать один из трех call-центров Росбанка, деятельность которых направлена на круглосуточное информационное обслуживание клиентов. Неслучайно руководство банка уже сейчас называет новый офис опорным пунктом Росбанка в Дальневосточном регионе.
Что касается строительства этого офиса, председатель правления Росбанка Владимир ГОЛУБКОВ, присутствовавший на церемонии открытия, отметил, что подобные вложения вполне оправданы. "Дальний Восток для Росбанка особо ценен. Работу нашего Дальневосточного территориального управления можно поставить в пример другим подразделениям банка, у него очень хорошие финансовые показатели".
В Приморский край Росбанк пришел более 15 лет назад, сначала как акционер банка "Приморье", затем создал собственный бизнес. "Мы считаем, что в скором будущем сможем составить серьезную конкуренцию и государственным, и крупным частным банкам, и банкам с иностранным участием", - заметил в разговоре с журналистами руководитель Росбанка.
Сергей БЕЛАВИН, директор Дальневосточного теруправления, курирующего деятельность филиалов Росбанка на Дальнем Востоке, выразил уверенность, что новый офис станет "мозговым центром" банка в регионе, являясь одновременно сервисным, технологическим, клиентским центром и активной точкой продаж. За счет централизации, снижения общих затрат Росбанк рассчитывает достичь уменьшения стоимости предоставляемых услуг в целом.
В ближайшее время в Росбанке планируют подключить максимальное количество сотрудников на непосредственную работу с клиентами. Благодаря централизации служб банка увеличится скорость принятия решений персоналом, улучшится обслуживание клиентов. Кредитных экспертов заменят клиент-менеджеры, которых в идеале каждый клиент должен знать в лицо и у которых всегда можно будет узнать обо всех нововведениях банка.
По словам Владимира Голубкова, банк достаточно уверенно прошел 2009 г., хотя в начале года были некоторые сложности. Сейчас ситуация стабилизировалась, и на будущий год заложены параметры роста кредитного портфеля.
Сергей Белавин отметил высокий уровень доверия населения к депозитным программам банка. За 9 месяцев текущего года Дальневосточное управление Росбанка показало рост по вкладам на 24%, что является абсолютным рекордом среди всех отделений Росбанка по стране.
Также Владимир Голубков рассказал о социальных программах банка и поделился планами по проведению предстоящей благотворительной акции. "Мы в этом году решили сократить расходы на приобретение новогодних сувениров, а сэкономленные деньги перечислить больным детям. Считаю, что банк - социально ответственное учреждение, а федеральный банк уровня Росбанка - тем более", - сказал он.
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