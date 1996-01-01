Удобные даты автокредитов Альфа-Банка

С октября заемщики Альфа-Банка по продукту направления "Автокредитование" могут изменить дату ежемесячного платежа. Новым сервисом можно воспользоваться в любом отделении Альфа-Банка, заполнив заявление. Данная возможность распространяется на клиентов банка, у которых уже оформлен кредит. Новые заемщики также могут выбрать удобную для себя дату платежа.