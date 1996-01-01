Россельхозбанк планирует увеличить кредитный портфель на 30%

Россельхозбанк планирует в будущем году увеличить кредитный портфель на 30% - до 850 млрд руб. "Реальному сектору экономики будет выдано более 400 млрд руб. кредитных ресурсов", - сообщила пресс-служба со ссылкой на председателя правления банка Юрия ТРУШИНА.