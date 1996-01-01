Промсвязьбанк приглашает в полет с "Трансаэро"

Совместная ко-брендинговая карта Visa Classic или Visa Gold Промсвязьбанка "Промсвязьбанк - Трансаэро" поможет осуществить бесплатное путешествие в любую точку мира или повысить класс обслуживания в компании "Трансаэро". Заветные бонусные баллы можно получить, не только традиционно оплачивая картой товары и услуги и совершая рейсы полеты регулярными рейсами авиакомпании "Трансаэро", но, снимая деньги в банкоматах и пунктах выдачи наличных.