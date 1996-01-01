КМБ Банк предложил итальянский сервис

29 октября КМБ Банк представил приморцам свои новые продукты на ноябрь уже от имени ЗАО "Банк Интеза", решение о присоединении к которому его акционеры приняли в октябре. Презентация новых вкладов и кредитных карт прошла в форме клубной вечеринки по дегустации итальянских вин. Ведь Италия - родина первого банка в мире и Банка Интеза, которому принадлежит 86,75% уставного капитала КМБ Банка. Миланский банк имеет 400-летнюю историю и капитал, равный всем активам российской банковской системы. Теперь владивостокцы могут попробовать вкус банковских услуг от Италии.