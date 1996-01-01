КИТ-Финанс взялся за малый и средний бизнес

Инвестиционный Банк "КИТ-Финанс" приступил к реализации программы кредитования малого и среднего бизнеса. Базовая ставка кредита для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на рынке не менее года, установлена на уровне 18%. Место расположения объекта бизнеса допускается в пределах радиуса 250 км от Владивостока. В качестве обеспечения кредита может выступать жилая и коммерческая недвижимость, транспортные средства, оборудование и даже ликвидные российские акции.