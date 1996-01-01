KfW выделит кредит Примсоцбанку

Германская банковская группа KfW заключила с 8 российскими банками соглашения о выделении им кредитов на общую сумму $118 млн для финансирования малого и среднего предпринимательства. По сведениям "ЗР", кредиты были заключены в том числе и с "Примсоцбанком".