Службе государственного финансового контроля - 5 лет

Государственный финансовый контроль в России осуществляется уже более 350 лет - еще в 1656 г. в России был введен учет расходования "государевых денег". Счетный приказ, изданный в середине XVII века, стал прародителем всех государственных контрольных структур в бюджетно-финансовой сфере России.

С тех пор государственные финансовые потоки всегда находились под пристальным контролем профессиональных ревизоров, которые замыкались на самые разные ведомства. Однако в 2004 г. в России был создан самостоятельный федеральный орган исполнительной власти - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, имеющая 78 территориальных управлений. В этом году Росфиннадзор отмечает 5-летний юбилей.

О том, чего служба достигла за пять существования и какие задачи ставит перед собой на будущее, "ЗР" рассказала Ольга КУЗНЕЦОВА, руководитель территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае.

- Ольга Александровна, расскажите о предназначении государственного финансово-бюджетного контроля.

- Государственный финансовый контроль включает в себя вопросы исполнения федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организации денежного обращения, использования федерального имущества, кредитных ресурсов и государственных резервов, предоставления финансовых и налоговых льгот и преимуществ и многое другое.

- Какими полномочиями наделено территориальное управление Росфиннадзора?

- Кроме контроля правомерности и эффективности расходования государственных средств, к полномочиям Росфиннадзора отнесен контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства получателями финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных кредитов, ссуд и инвестиций. Росфиннадзор также наделен полномочиями по осуществлению контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и валютных бирж) валютного законодательства РФ.

- Раньше функции финансового контроля осуществлялись контрольно-ревизионными управлениями (КРУ) Минфина России. Почему они были переданы Росфиннадзору?

- Ни в коей мере не умаляя заслуги прежнего контрольно - ревизионного аппарата Минфина России, следует отчетливо представлять себе, что он был ведомственным органом, а ведомственная принадлежность ограничивает возможности в деле государственного финансового контроля. Не случайно в ходе административной реформы был создан самостоятельный федеральный орган исполнительной власти - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Руководитель Росфиннадзора Сергей ПАВЛЕНКО в одном из своих интервью в средствах массовой информации отмечал, что смысл административной реформы в данном случае заключается в разделении правоустанавливающих функций, которые выполняет Минфин России, и контрольно-надзорных функций, которые выполняет Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

- С какими государственными органами взаимодействует территориальное управление Росфиннадзора?

- Осуществление наших полномочий невозможно без взаимодействия с правоохранительными органами, особенно с прокуратурой Приморского края. В сфере валютного контроля активно взаимодействуем с органами внутренних дел МВД России, Дальневосточным таможенным управлением и налоговыми органами. Налажена система информирования органов государственной власти о результатах проверок, особенно имеющих социальное значение. В свою очередь, мы получаем от этих органов информацию о принятых мерах по устранению недостатков в подчиненных организациях.

- Сейчас много и на всех уровнях говорится о борьбе с коррупцией. Как участвует в этой работе ваше управление?

- В вопросах выявления фактов коррупции в части использования федеральных денежных средств и федерального имущества мы тесно взаимодействуем с прокуратурой Приморского края. Начиная с августа 2007 г. мы направляем в прокуратуру края все акты проверок, а при установлении признаков уголовно- наказуемых деяний и иные материалы ревизий (проверок). Только за 2008 г. по нашим материалам было осуждено 13 человек. Внутри управления работа по недопущению коррупционных проявлений среди сотрудников ведется целенаправленно в рамках Ведомственной антикоррупционной программы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на период 2008-2010 гг.

- Насколько открыта ваша работа?

- Безусловно, мы должны информировать общественность о фактах финансовых нарушений и о принятых мерах. При обращениях общественных организаций и граждан непосредственно в наше управление мы это делаем в рамках действующего законодательства. В целях укрепления взаимодействия с гражданами, общественными организациями, особенно в вопросах выявления финансовых нарушений, фактов коррупции, предупреждения коррупционных проявлений среди наших сотрудников, в марте текущего года мы установили в территориальном управлении "телефон доверия", завершаем работу по открытию специального сайта в сети Интернет. Что касается информирования широкой общественности о конкретных должностных лицах, допустивших финансовые злоупотребления, то здесь есть проблемы юридического свойства, которые еще предстоит урегулировать.

- Какие требования предъявляются к современному ревизору?

- Наши ревизоры - это, прежде всего, государственные гражданские служащие. Безусловно, существует специфика работы ревизора. Для того чтобы стать действительно квалифицированным специалистом, недостаточно быть бухгалтером или экономистом, необходимо иметь опыт контрольно-ревизионной работы и хорошо ориентироваться в законодательстве. Ревизор должен уметь за время ревизии проверить и проанализировать огромное количество бухгалтерских и иных документов, дать полную и четкую оценку выявленных финансовых нарушений. Кроме того, ревизор, как никто другой, должен соответствовать своему предназначению по моральным и этическим качествам.

- Как вы оцениваете результативность деятельности вашего управления?

- Результативность деятельности нашего территориального управления оценивается вышестоящим органом - Федеральной службой финансово-бюджетного надзора. Я же могу говорить только о цифрах. За 9 месяцев текущего года финансовые нарушения выявлены на сумму 4,2 млрд руб. Сумма возмещенных финансовых нарушений и взысканных штрафных санкций за данный период составила 1,8 млрд руб. За этот же период проведено 45 проверок соблюдения валютного законодательства РФ, зарегистрировано 705 дел об административном правонарушении, из них 224 дела возбуждено должностными лицами отдела валютного контроля нашего управления. Общая сумма штрафных санкций, взысканных за нарушения валютного законодательства, составила 11,6 млн руб.

- Что вы хотели бы пожелать своим коллегам?

- Хочу пожелать своим сослуживцам, коллегам из других территориальных управлений Росфиннадзора, ветеранам этих органов крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, дальнейших успехов в работе по обеспечению безопасности и экономической стабильности государства.