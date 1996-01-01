"Восточный" прирост

Банки "Восточный" ("Восточный экспресс", г.Хабаровск) и "Движение" (г.Томск) завершили объединение. Объединенный банк будет носить название "Восточный экспресс банк". Объединение произошло путем присоединения банка "Движение" к банку "Восточный". Государственная регистрация состоялась 22 октября. У двух объединившихся банков разные владельцы.

Банк "Восточный" - один из крупнейших дальневосточных универсальных банков, работает под брендом "Восточный экспресс". Банк "Движение" - универсальный банк, специализирующийся на обслуживании физлиц и малых предприятий.Объединение произошло путем конвертации акций.

Совет директоров ОАО "Восточный" 10 сентября принял решение разместить 2,1 млрд обыкновенных акций номиналом 1 копейка. Одну акцию банка "Движения" номиналом 1 рубль решено конвертировать в семь акций "Восточного экспресса". По мнению члена совета директоров "Восточного экспресса" Кирилла НИФОНТОВА, после конвертации доли акционеров "Восточного экспресса" практически не изменятся.

В настоящее время председателю правления этого банка Сергею ВЛАСОВУ принадлежит 16,7% уставного капитала банка. Другим крупным владельцем банка является Игорь КИМ (доля в уставном капитале около 20%). Ранее он был совладельцем "УРСА Банка". Недавно на базе "МДМ-банка" и "УРСА Банка" был образован единый "МДМ Банк", входящий в тридцатку крупнейших в РФ по активам, где Ким возглавил правление и получил долю примерно в 10,5%.

Банком "Движение" владели: председатель правления банка Алексей ГРИГОРЬЕВ (доля 10,7%), Евгений ХАНХАЛАЕВ (6,7%), ЗАО "Александр хаус" (31,1%), ОАО "Центр ювелир" (31,1%) и ЗАО "Управляющая компания "Объединенные инвестиционные фонды" (20%).

Капитал нового банка "Восточный экспресс" должен составить около 7,5 млрд руб., совокупные активы - более 45 млрд руб., сеть отделений - более 400 офисов примерно в 160 городах России. На сегодняшний день головной офис "Восточного экспресса" находится в Хабаровске. Его перенос в другой город после объединения пока не планируется.

Также банк "Восточный" уже купил почти 20% акций пермского "Камабанка". Продавцом выступила акционер банка Евгения ЩУПЛОВА. Две недели назад СМИ сообщали, что акционеры ОАО "КБ "Восточный" ведут переговоры о контрольном пакете "Камабанка". Банки имеют общего акционера - фонд RenFin, входящий в группу "Ренессанс".