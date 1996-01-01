www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

"Восточный" прирост

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Банки "Восточный" ("Восточный экспресс", г.Хабаровск) и "Движение" (г.Томск) завершили объединение. Объединенный банк будет носить название "Восточный экспресс банк". Объединение произошло путем присоединения банка "Движение" к банку "Восточный". Государственная регистрация состоялась 22 октября. У двух объединившихся банков разные владельцы.

Банк "Восточный" - один из крупнейших дальневосточных универсальных банков, работает под брендом "Восточный экспресс". Банк "Движение" - универсальный банк, специализирующийся на обслуживании физлиц и малых предприятий.Объединение произошло путем конвертации акций.

Совет директоров ОАО "Восточный" 10 сентября принял решение разместить 2,1 млрд обыкновенных акций номиналом 1 копейка. Одну акцию банка "Движения" номиналом 1 рубль решено конвертировать в семь акций "Восточного экспресса". По мнению члена совета директоров "Восточного экспресса" Кирилла НИФОНТОВА, после конвертации доли акционеров "Восточного экспресса" практически не изменятся.

В настоящее время председателю правления этого банка Сергею ВЛАСОВУ принадлежит 16,7% уставного капитала банка. Другим крупным владельцем банка является Игорь КИМ (доля в уставном капитале около 20%). Ранее он был совладельцем "УРСА Банка". Недавно на базе "МДМ-банка" и "УРСА Банка" был образован единый "МДМ Банк", входящий в тридцатку крупнейших в РФ по активам, где Ким возглавил правление и получил долю примерно в 10,5%.

Банком "Движение" владели: председатель правления банка Алексей ГРИГОРЬЕВ (доля 10,7%), Евгений ХАНХАЛАЕВ (6,7%), ЗАО "Александр хаус" (31,1%), ОАО "Центр ювелир" (31,1%) и ЗАО "Управляющая компания "Объединенные инвестиционные фонды" (20%).

Капитал нового банка "Восточный экспресс" должен составить около 7,5 млрд руб., совокупные активы - более 45 млрд руб., сеть отделений - более 400 офисов примерно в 160 городах России. На сегодняшний день головной офис "Восточного экспресса" находится в Хабаровске. Его перенос в другой город после объединения пока не планируется.

Также банк "Восточный" уже купил почти 20% акций пермского "Камабанка". Продавцом выступила акционер банка Евгения ЩУПЛОВА. Две недели назад СМИ сообщали, что акционеры ОАО "КБ "Восточный" ведут переговоры о контрольном пакете "Камабанка". Банки имеют общего акционера - фонд RenFin, входящий в группу "Ренессанс".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru