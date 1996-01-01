Чиновник женой богат

Названы самые богатые жены российских чиновников. Они руководят крупными компаниями, учреждают яхт-клубы, управляют ценными бумагами...

Судя по обнародованным декларациям о доходах, Ольга Шувалова, жена вице-премьера Игоря Шувалова, является самой богатой из всех супруг членов правительства и высокопоставленных сотрудников администрации президента.

Она задекларировала доход в 364,7 млн рублей за прошлый год - это в 76 раз больше доходов мужа. Правда, источник доходов не разглашается. Жены других российских чиновников высшего эшелона тоже не отстают: они руководят крупными компаниями, учреждают яхт-клубы, управляют ценными бумагами.

Ранее представитель вице-премьера говорил, что Ольга Викторовна нигде не работает и заработка не имеет. По данным СПАРК на май 2004 года, Шувалова владела 100% ООО "Арбатауэр" с уставным капиталом 5 млн рублей, но сейчас оно ликвидировано. Правда, как следует из результатов государственной кадастровой оценки земель Московской области, ООО владело земельным участком в 76 300 кв. м в Одинцовском районе, кадастровая стоимость которого составляет 39,3 млн рублей. Кроме того, в Одинцове зарегистрировано учрежденное "Арбатауэром" и Шуваловой некоммерческое партнерство по эксплуатации жилых домов и благоустройству придомовой территории "Заречье-4".

Бывший коллега Шувалова объяснил высокие доходы неработающей жены вице-премьера тем, что она получает доходы от "портфельных инвестиций в ценные бумаги". А по словам сотрудника секретариата первого вице-премьера, капитал для инвестиций заложил сам Шувалов: до 1997 г. он занимался бизнесом и при переходе на госслужбу весь бизнес зарегистрировал на жену.

По мнению экспертов, доходность свыше $10 млн можно получить с портфеля активов не менее $25 млн, а в 2008 г. такую сумму можно было заработать тремя способами. Первый и самый простой вариант - встать вовремя в короткую позицию по акциям или по нефти в размере около $25 млн, примерно с таким же по объему портфелем бумаг можно было заработать $10 млн в первой половине года, когда акции росли. Либо на валютной позиции, например, взяв деньги в рублях и инвестировав их в валютные структурные продукты на российские ценные бумаги, отмечают эксперты.

Яхт-клуб для друзей

Наталья ПРИХОДЬКО, супруга помощника президента Сергея Приходько, задекларировала за 2008 год доход в 2,3 млн рублей и указала в декларации катер "Атлантис-42", стоимость которого, по данным сотрудника одного из яхт-клубов, составляет 320 тыс. евро.

Наталья Приходько владеет яхт-клубом "Фарватер" (юридическое название - ООО "Мытищинский городской яхт-клуб"), который расположен на Клязьминском водохранилище. Клуб закрытый и уже два года обслуживает только своих членов. В октябре 2008 г. Приходько владела 50% ООО "Мытищинский городской яхт-клуб", говорится в ЕГРЮЛ. Несмотря на то, что на сайте "Фарватера" говорится, что это коммерческая организация, Сергей Приходько сообщил, что это некоммерческое предприятие и внешнеэкономической деятельности не ведет.

Первая среди "кремлевских жен"

Жена помощника президента Аркадия ДВОРКОВИЧА Зумруд РУСТАМОВА за 2008 г. заработала больше остальных "кремлевских жен" - 27 млн руб. Это ее зарплата в качестве замгендиректора компании "Полиметалл" и бонус за 2007 год, а также доходы от работы в советах директоров других компаний. 39-летняя Рустамова 10 лет проработала на госслужбе, куда попала сразу после института. В 2004 г. ей захотелось попробовать себя в реальном секторе.

Информационные потоки и благотворительность

Супруга вице-премьера, министра финансов Алексея КУДРИНА Ирина Тинтякова в прошлом году заработала 223 тыс. руб. По ее словам, она "сотрудничает с информационным агентством", где в течение неполного рабочего дня занимается статистической работой - аккумулирует информационные потоки и проводит сравнительный анализ по различным отраслям. Работодателя Тинтякова не называет. Кроме того, она занимается благотворительностью - ею создан известный фонд "Северная корона", который помогает детям из детских домов и интернатов. Несмотря на кризис, дела у "Северной короны", по словам супруги Кудрина, идут хорошо: годовой бюджет фонда равняется $150-250 тыс., 80% средств идет на помощь детским домам и только 20% - на административные расходы.

Крахмал и нефть

Жена первого замглавы администрации Владислава Суркова Наталия Дубовицкая заработала в 2008 г. 16,8 млн руб. Она зам. гендиректора по связям с общественностью ОАО "Группа промышленных предприятий РКП", правда, с прессой не общается "из-за статуса своего мужа".

Учредителями ГПП РКП выступают ОАО "Крахмало-паточный завод "Новлянский" и ОАО "Ибредькрахмалпатока". Дубовицкая владеет в "Новлянском" 19,97%, а в "Ибредькрахмалпатоке" - 23,73% (на сентябрь 2008 г.). По данным ЕГРЮЛ на февраль 2008 г., Дубовицкая является совладельцем ООО "Прогресс б", основной вид деятельности которого - добыча сырой нефти и природного газа.

Шойгу-девелопер

Задекларированный доход за 2008 г. у супруги главы МЧС Сергея Шойгу Ирины - 2,1 млн руб. В 2002 г. она возглавила фирму "Экспо-ЭМ", занимающуюся бизнес-туризмом, но проработала там около года. Сейчас она занимается девелопментом и является одним из учредителей ООО "Барвиха, 4". К 2012 г. компания планирует возвести на пересечении Подушкинского и Рублево-Успенского шоссе бизнес-центр класса А, предварительная стоимость проекта оценивается в 1 млрд руб., из которых 40 млн уже инвестировано.

Доходы мужчин

Неплохими доходами за прошлый год могут похвастаться супруг министра сельского хозяйства Елены Скрынник Дмитрий Белоносов и супруг министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной Ярослав Кузьминов. За 2008г. Белоносов заработал свыше 22 млн руб. Он работает в медицинской сфере и является учредителем "Русмединвест-М", которая производит медицинскую диагностическую и терапевтическую аппаратуру. Эта же компания, по данным СПАРК на 1 июля 2009 г., владела 90% медицинской лизинговой компании "Медлизинг". Ее чистая прибыль по итогам прошлого года составила 896 тыс. руб., а выручка - свыше 28 млн руб. Также Белоносов является собственником эстетического центра Swiss Perfection. Ректор ГУ-ВШЭ Ярослав Кузьминов не раскрывает источники своего дохода за прошлый год (более 11 млн руб.). Бизнесом он, по его словам, не занимается. С коллегами по ВШЭ Кузьминов учредил Фонд управления целевым капиталом ГУ, а также НКО "Русский институт".

Жена президента без доходов

Зато супруга российского президента Светлана Медведева за 2008 год не задекларировала никаких доходов, а на банковском счету хранит только 135,1 тыс. руб.