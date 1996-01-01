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Алхимия финансовых рынков: реальные деньги за виртуальную торговлю
Абсолютно любой человек может добиться цели и стать удачливым. И кризисы тут ни при чем. Если есть желание осваивать новое, использовать свой ум и силы на 200%, быть свободным и при этом хорошо зарабатывать - почему бы не освоить профессию трейдера, чтобы получать прибыль на финансовых рынках? Тем более Владивосток становится финансовым центром региона.
Трейдер - это человек, способный получать впечатляющие прибыли благодаря собственным знаниям, умениям и терпению. Он делает деньги на разнице колебаний курсов валют, на падении и росте ценных бумаг или на изменении цен контрактов.
Трейдеру не нужно выстраивать отношения с властями, опасаться конкурентов, решать проблемы производства и сбыта продукции, арендовать и оплачивать офис и персонал, работать в жестком графике. И еще - зарабатывать деньги трейдер может в любой точке земного шара и практически в любое время.
Безработица для трейдера также исключена - финансовые рынки разнообразны и функционируют без сбоев.
Результат работы трейдера - это не отчеты и реализованные проекты, а прибыль от совершенных им на рынке сделок.
Горизонты
Смысл работы трейдера - это купить дешевле и продать дороже. Разница цен от покупки и продажи и составит его прибыль. Финансовые рынки предоставляют массу предметов для торговли - трейдер может начать работать на рынке Forex, торговать фьючерсными контрактами на любые товары, от пшеницы до нефти и газа, покупать и продавать ценные бумаги российских и зарубежных компаний.
История знает немало примеров, когда трейдеры зарабатывали целые состояния, начиная с не слишком больших сумм собственных вложений. Но все они - как один - утверждают: чтобы добиться успеха, необходимо постоянно учиться, практиковаться и снова учиться. А еще - стремиться к своей цели и не жалеть на это ни времени, ни сил.
По большому счету, можно выбрать для работы любой из финансовых рынков - состояния во все времена зарабатывали и на Forex, и на акциях, и на товарах.
Однако, например, для среднестатистического западного трейдера наиболее привлекательным является товарный рынок - в частности, рынок фьючерсных контрактов. Причина этого проста - это рынок биржевой, то есть более упорядоченный и прозрачный. При работе на этом рынке трейдер минимизирует свои риски и полностью исключает манипулирование и обман.
Торгуем будущим
Что же такое фьючерс? Это то же самое, что договор, согласно которому происходит покупка и/или продажа товара в определенное время в будущем, но по цене, установленной сегодня. При этом каждый фьючерсный контракт стандартизован, в нем указывается описание товара, который продается/покупается, объем этого товара, характеристики, дата поставки. Эти данные неизменны. Зато когда фьючерсный контракт выставляется на торги, первоначально указанная в контракте цена способна кардинально измениться - как вырасти, так и упасть. Трейдеру, ведущему торговлю на рынке фьючерсов, остается лишь отслеживать тенденции, проводить анализ, следить за ценовыми колебаниями и в соответствии с происходящим совершать сделку с целью получения прибыли на разнице в цене.
Сделки на фьючерсной бирже заключаются как на товар, так и на валюты, индексы акций, процентные ставки, ценные бумаги и т.д. А основными товарами фьючерсных контрактов являются зерновые, энергоносители (нефть, газ, мазут и т.д.), драгоценные и цветные металлы, сахар, кофе, какао-бобы, мясо и живой скот.
В Группе компаний Broco акцент поставлен на предоставление возможности торговли фьючерсными контрактами, причем специалисты компании сумели сделать фьючерсы доступными любому желающему, чтобы все могли зарабатывать на товарно-сырьевом рынке: можно начать с минимума, вложив $100.
Не откладывайте возможность стать преуспевающими людьми!
Подробная и полезная для практического применения информация о финансовых рынках, особенностях торговли на них, разнообразных финансовых инструментах и, в частности, о фьючерсах, доступна всем желающим бесплатно. Все консультации можно получить в офисе Broco во Владивостоке.
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