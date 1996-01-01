Cтавки по вкладам Росбанка достигли 14,5% годовых

С 1 октября по 30 ноября 2009 г. Росбанк вводит сезонное предложение - вклад "Осенний", который принимается на сроки от 3 до 12 месяцев с минимальной суммой 15 000 руб., $ 500 или евро. Ставки в рублях достигают 14,5%, в долларах США - 6% и в евро - 4% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока вклада. При размещении вклада "Осенний" клиенту бесплатно предоставляется международная банковская карта MasterCard или Visa с пакетом услуг.