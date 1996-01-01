В КМБ Банке грядет ребрендинг

Внеочередное общее собрание акционеров КМБ Банка приняло решение о реорганизации в форме присоединения к ЗАО "Банк Интеза" (100% - "Интеза Сан-Паоло"). Реорганизованный банк с наименованием ЗАО "Банк Интеза" (86,75% - группа "Интеза Сан-Паоло" и 13,25% - ЕБРР) будет осуществлять свою деятельность в 25 регионах Российской Федерации от Калининграда до Владивостока в сфере банковских услуг в розничном, корпоративном и инвестиционном сегментах. Уставный капитал Банка составит 10 820 180 800 руб. Реорганизованный Банк объединит бизнес и рыночные доли обеих кредитных организаций, что позволит ему стать одним из крупнейших региональных банков России.