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АТБ представляет вклад "Мультивалютный"
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" шагает в ногу со временем. В период непредсказуемых изменений курсов валют банк предлагает хранить сбережения поместив их во вклад "Мультивалютный". Теперь быстро и без потерь процентов можно переводить деньги из обесценивающейся валюты в растущую неограниченное количество раз! Уникальная возможность хранить денежные средства в рублях, евро или долларах США в любой пропорции позволяет управлять накоплениями самостоятельно. А ежемесячная капитализация процентов обеспечивает еще более высокий процент по вкладу.
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