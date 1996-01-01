АТБ представляет вклад "Мультивалютный"

ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" шагает в ногу со временем. В период непредсказуемых изменений курсов валют банк предлагает хранить сбережения поместив их во вклад "Мультивалютный". Теперь быстро и без потерь процентов можно переводить деньги из обесценивающейся валюты в растущую неограниченное количество раз! Уникальная возможность хранить денежные средства в рублях, евро или долларах США в любой пропорции позволяет управлять накоплениями самостоятельно. А ежемесячная капитализация процентов обеспечивает еще более высокий процент по вкладу.