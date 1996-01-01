Иностранные банки формируют в регионе цивилизованную конкурентную среду

Как уже сообщал "ЗР", в начале октября во Владивостоке открылся филиал банка "Сосьете Женераль - Восток" (ВSGV), прямо в центре города. Но он не одинок на банковском рынке будущей столицы АТЭС-2012.

Вообще-то представительство французского банка появилось в городе еще в 2005 г., однако работало оно тогда с предприятиями и компаниями преимущественно крупных корпораций. Теперь, "прощупав" и изучив рынок Владивостока, банкиры решили напрямую предоставить горожанам весь спектр услуг, включая вклады, потребительские кредиты. Собственно говоря, французские капиталы работают в Приморье уже давно и под русской вывеской. Тот же Росбанк - не совсем российский, поскольку 60% его акций принадлежат французам.

До этого в городе уже открыли свои филиалы несколько иностранных финансово-кредитных организаций. Примечательно, что их отделения появились только во Владивостоке - зарубежные финансисты не уделили столько внимания ни "столице Дальнего Востока" - Хабаровску, ни богатому нефтегазовыми проектами Южно-Сахалинску.

В конце июня 2008 года во Владивостоке открылось крупнейшее на Дальнем Востоке отделение КМБ-банка, дочерней организации итальянской финансовой группы "Интеза Санпаоло". До этого отделения КМБ работал и во Владивостоке, и в Хабаровске, но занимались исключительно кредитованием малого бизнеса, а полный спектр услуг стал доступен исключительно в открытом во Владивостоке региональном отделении. 5 октября стало известно, что КМБ-банк скоро сменит вывеску на ЗАО "Банк Интеза", где 86,75% уставного капитала принадлежит крупной итальянской финансовой группе "Интеза Санпаоло" и 13,25% - ЕБРР.

Ранее во Владивостоке, сменив Импэксбанк, открыл отделения Райффазенбанк, являющийся дочерним предприятием австрийской финансовой группы, предложив широкий спектр услуг для физических лиц. Что интересно, объемы прямых инвестиций из-за рубежа, в том числе из стран АТР, в Приморье намного меньше, чем в другие регионы Дальнего Востока. Лидерство удерживает Сахалин - на острове инвесторов привлекают "черное золото" и природный газ. В два раза опережает Приморье по объему инвестиций и Хабаровский край. А вот банковский капитал по-другому смотрит на регион. Положительный образ создало решение провести во Владивостоке саммит АТЭС.

Подтверждают это и недавние предложения китайских банков соседних провинций Китая приморскому бизнесу по дешевым кредитам, правда, под товарные потоки и услуги из Китая. По мнению экспертов, иностранных финансистов привлекают наличие большого числа предприятий и предпринимателей, специализирующихся на международной торговле. Так что скоро у предпринимателей Приморья и впрямь появится выбор и дешевые кредитные ресурсы. А сами предприниматели станут для банков желательными клиентами и как физические лица - потребители кредитных продуктов и потенциальных вкладчиков.

Но насколько иностранные банки привлекательнее российских или тех же местных для физических лиц?

Всегда считалось, что они более надежны, особенно для хранения валютных вкладов. Однако последний кризис нанес удар по их имиджу. И сегодня предложения банков с участием иностранного капитала по кредитам и вкладам для населения не сильно отличаются от предложений отечественных финансовых организаций.

Так, средняя ставка по вкладам физических лиц в КМБ-банке составляют в среднем 12-15%. Похожие цифры можно найти и в российских, и в региональных финансовых организациях. Несмотря на наличие иностранных средств и значительное поступление их из-за рубежа, Раффайзенбанк установил 20-30% по кредитам, что почти в полтора раза выше, чем в Сбербанке. В то же время процедура оформления документов в банке доступнее.В остальном же предложения иностранных банков мало отличаются от отечественных.

Как объясняют финансисты, условия ведения бизнеса в России пока еще достаточно сложны для иностранцев, что создает дополнительные издержки для них. Да и конкурентная среда во Владивостоке не способствует снижению кредитных процентов - все держат ставки на уровне среднерыночных. Но положительный момент налицо - иностранные банки помогают утверждаться мировых стандартам финансовых услуг на рынке Владивостока.