Возвращение ипотечных суббот

21 октября Дальневосточный банк Сбербанка России провел круглый стол с риелторами Хабаровска, где обсудил новые условия ипотечного кредитования.

Как сообщили "ЗР" в пресс-службе банка, снижение первоначального взноса по ипотеке было оценено риелторами как позитивный пример восстановления рынка недвижимости. Оживленную дискуссию вызвали условия нового кредита "Ипотечный стандарт", предоставление кредитов на приобретение недвижимости с использованием индивидуальных сейфов банка, кредиты на цели погашения (рефинансирования) займов, выданных иными кредитными организациями.

Директор управления кредитования частных клиентов Надежда АРХИПОВА сообщила, что "достигнуты не только договоренности о ежеквартальном проведении подобных мероприятий, но и о продолжении успешной совместной практики проведения "Ипотечных суббот" в офисах банка для всех желающих приобрести недвижимость".