Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Hi Class для Дальнего Востока
Дальневосточный рынок пополнился продукцией видеонаблюдения категории Hi Class. Видеоаппаратуру производства корпорации LG Electronics представляет в ДВФО компания Сигма Груп.
Рынок безопасности Дальнего Востока расширил арсенал, получив в своё распоряжение современное качественное оборудование видеонаблюдения производства южно-корейской корпорации LG Electronics. Отделение LG Business Solution занимается разработкой и производством видеооборудования категории Hi Class под торговым брендом LG Security с 1997 года. В 2009 году приморские компании получат возможность использовать передовые технологии на своих объектах, нуждающихся в качественных системах видеонаблюдения. Договор о дистрибуции подписан между корпорацией LG Electronics и дальневосточной компанией Сигма Груп в сентябре этого года.
Специально по этому поводу головной офис Сигмы Груп посетил генеральный менеджер LG Electronics по направлению Россия и СНГ Чжон Мён СУ, на месте убедившийся в правильности выбора партнера. Под маркой LGE выпускается полный спектр охранных видеокамер: стандартные камеры наблюдения «на кронштейн», бескорпусные (модульные видеокамеры), купольные, уличные, офисные, видеокамеры повышенного разрешения. LGE – это также многофункциональные и недорогие устройства цифровой видеозаписи – видеорегистраторы (DVR), гарантирующие надежное хранение видеоданных и их санкционированную передачу по каналам связи. Все это позволяет использовать продукцию LG для организации крупных видеосистем.
Первая партия видеоаппаратуры LGE с успехом прошла полное тестирование в сервисном центре Сигма Груп. Все образцы соответствуют заявленным производителем характеристикам и способны удовлетворить имеющийся спрос рынка Дальнего Востока. Оборудование для систем видеонаблюдения отличает великолепное изображение. Благодаря прогрессивным технологиям продукция LGE обеспечивает сохранение всех тонкостей, именно того, что важно для систем безопасности.
По заявлению официального представителя, цены на продукцию будут доступными и соответствующими качеству товара. Статус независимого дистрибьютора позволяет Сигма Груп работать напрямую с корейскими заводами LGE, что исключает появление в цепи «продавец – покупатель» лишних звеньев в виде компаний-ретейлеров. Это также сокращает транспортные и временные затраты заказчика. Еще одним плюсом является осуществление гарантийного ремонта и сервисного обслуживания оборудования на базе сервисного центра Сигма Груп во Владивостоке.
Новости тематики
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
Новости раздела
- Свободный порт Владивосток освободят от НДС
- Крупнейший банк Дальнего Востока спасут вливанием миллиардов
- Банк для предпринимателей
- На Дальнем Востоке создали свою криптовалюту
- Еще один дальневосточный банк признан банкротом
- АТБ подыскивают покупателя
- Стали известны банки, которые будут возвращать деньги вкладчикам "сгоревшего" банка
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Чиновники научились воровать деньги, используя фотошоп