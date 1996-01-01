Hi Class для Дальнего Востока

Дальневосточный рынок пополнился продукцией видеонаблюдения категории Hi Class. Видеоаппаратуру производства корпорации LG Electronics представляет в ДВФО компания Сигма Груп.

Рынок безопасности Дальнего Востока расширил арсенал, получив в своё распоряжение современное качественное оборудование видеонаблюдения производства южно-корейской корпорации LG Electronics. Отделение LG Business Solution занимается разработкой и производством видеооборудования категории Hi Class под торговым брендом LG Security с 1997 года. В 2009 году приморские компании получат возможность использовать передовые технологии на своих объектах, нуждающихся в качественных системах видеонаблюдения. Договор о дистрибуции подписан между корпорацией LG Electronics и дальневосточной компанией Сигма Груп в сентябре этого года.

Специально по этому поводу головной офис Сигмы Груп посетил генеральный менеджер LG Electronics по направлению Россия и СНГ Чжон Мён СУ, на месте убедившийся в правильности выбора партнера. Под маркой LGE выпускается полный спектр охранных видеокамер: стандартные камеры наблюдения «на кронштейн», бескорпусные (модульные видеокамеры), купольные, уличные, офисные, видеокамеры повышенного разрешения. LGE – это также многофункциональные и недорогие устройства цифровой видеозаписи – видеорегистраторы (DVR), гарантирующие надежное хранение видеоданных и их санкционированную передачу по каналам связи. Все это позволяет использовать продукцию LG для организации крупных видеосистем.

Первая партия видеоаппаратуры LGE с успехом прошла полное тестирование в сервисном центре Сигма Груп. Все образцы соответствуют заявленным производителем характеристикам и способны удовлетворить имеющийся спрос рынка Дальнего Востока. Оборудование для систем видеонаблюдения отличает великолепное изображение. Благодаря прогрессивным технологиям продукция LGE обеспечивает сохранение всех тонкостей, именно того, что важно для систем безопасности.

По заявлению официального представителя, цены на продукцию будут доступными и соответствующими качеству товара. Статус независимого дистрибьютора позволяет Сигма Груп работать напрямую с корейскими заводами LGE, что исключает появление в цепи «продавец – покупатель» лишних звеньев в виде компаний-ретейлеров. Это также сокращает транспортные и временные затраты заказчика. Еще одним плюсом является осуществление гарантийного ремонта и сервисного обслуживания оборудования на базе сервисного центра Сигма Груп во Владивостоке.