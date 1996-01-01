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Региобанк и Сельхозбанк Китая обменялись корсчетами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Региобанк и Сельскохозяйственный банк Китая (СБК) заключили договор об открытии взаимных корреспондентских счетов в российских рублях и китайских юанях. Теперь для клиентов банка в полной мере реализована возможность заключения контрактов и последующего проведения расчетов в национальных валютах России и Китая.

В рамках соглашения между центральными банками РФ и КНР о проведении расчетов по приграничной торговле в 2005 году ЗАО Региобанк открыл счет в китайских юанях в отделении Сельскохозяйственного банка Китая (СБК) в г. Суйфэньхэ. Однако география платежей в КНР с использованием данного корреспондентского счета была ограничена. После расширения перечня приграничных территорий в КНР (ноябрь, 2006) расчеты по приграничной торговле стало возможным осуществлять по всей провинции Хэйлунцзян.

Теперь на имя Региобанка в филиале СБК в Харбине открыты корреспондентские счета в российских рублях и китайских юанях. А в Региобанке – на имя Хэйлунцзянского филиала Сельскохозяйственного банка Китая, г. Харбин. Режим работы взаимно открытых парных счетов в обеих национальных валютах, предусмотренный договором между банками, имеет целью не только увеличить объемы расчетов в национальных валютах, особенно в юанях, количество которых значительно ниже по сравнению с рублевыми платежами, но и минимизировать валютные риски клиентов.

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