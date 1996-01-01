Росбанк сделал «Большой шаг навстречу малому бизнесу»

До конца текущего года «Росбанк» проводит специальную акцию «Большой шаг навстречу малому бизнесу».

В рамках акции предприниматели смогут бесплатно открыть расчетный счет, подключить систему дистанционного обслуживания «Интернет Клиент-Банк» без абонентской платы, а также получить бизнес-карту (Visa Business Electron или Maestro) и бесплатный первый год обслуживания карточного счета.

Кроме того, клиенты, подключившие все бесплатные в рамках акции продукты, по завершении акции получают льготное расчетно-кассовое обслуживание, что в совокупности и является большим, долгосрочным шагом навстречу малому бизнесу.

По словам директора Департамента по работе с малым бизнесом Росбанка Анатолия ХВОСТИКОВА, эта программа – хорошая возможность для предпринимателей перейти на комплексное банковское обслуживание на выгодных условиях и выйти на новый уровень ведения бизнеса.