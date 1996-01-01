Сбербанк наращивает кредиты АПК

В 2009 году на развитие личных подсобных хозяйств Дальневосточный банк Сбербанка России выдал около 260 кредитов на сумму более 50 млн рублей. По этому виду кредита удовлетворяются более 90% заявок.

Условия кредита на развитие ЛПХ позволяют кредитовать физических лиц, живущих за счет своего подсобного хозяйства. С учетом пониженной процентной ставки кредит доступен для аграриев. Банк кредитует владельцев личных подсобных хозяйств с 2006 года, за это время только в Хабаровском крае выдано около 400 кредитов.

В этом году Сбербанком России был расширен перечень филиалов, уполномоченных выдавать кредиты «На развитие ЛПХ».