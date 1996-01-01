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АТБ – один из самых филиальных
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
15 сентября «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) открыл Дополнительный офис № 002 Филиала АТБ в Москве. По количеству подразделений АТБ занимает 34-е место из 100 самых крупных российских банков по чистым активам.
Несмотря на то, что за первое полугодие 2009 года суммарное количество отделений банков в стране снизилось (согласно рейтингу агентства «РБК.Рейтинг»), АТБ продолжает рост и расширение территории присутствия.
Досье«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) имеет широкую филиальную сеть, насчитывающую более 110 подразделений, расположенных в Приморском, Хабаровском, Забайкальском и Красноярском краях, Амурской, Иркутской и Сахалинской областях, республиках САХА (Якутия), Бурятия и Хакасия, Еврейской автономной области и в Москве.
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