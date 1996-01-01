АТБ – один из самых филиальных

15 сентября «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) открыл Дополнительный офис № 002 Филиала АТБ в Москве. По количеству подразделений АТБ занимает 34-е место из 100 самых крупных российских банков по чистым активам.

Несмотря на то, что за первое полугодие 2009 года суммарное количество отделений банков в стране снизилось (согласно рейтингу агентства «РБК.Рейтинг»), АТБ продолжает рост и расширение территории присутствия.