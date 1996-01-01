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Наборы знатокам от МДМ банка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Талантливые школьники по всей стране в День знаний получили именные стипендии МДМ Банка. Стипендиальные сертификаты вручали топ-менеджеры МДМ Банка. Десять ребят из двух хабаровских школ также получили сертификаты.

В числе финалистов стипендиальной программы «День знаний» не только отличники и претенденты на медали, но и школьники, отличившиеся в спорте, творчестве, науках и общественной жизни. В течение учебного года они будут получать ежемесячную стипендию в размере тысячи рублей и попадут в «кадровый резерв» одного из крупнейших частных банков России.

Более 8000 ребят, которые в этом году впервые сели за парты, получили подарки от МДМ Банка с символическим названием «Набор Знатока». Вручение стипендий, участие в торжественных линейках руководителей банка, подарки первоклассникам – все эти мероприятия являются частью масштабной социальной программы МДМ Банка «День знаний». Она проходит в полусотне городов России – от Ставрополя до Хабаровска. В 2009 году после объединения УРСА Банка и МДМ Банка программа расширилась, увеличился размер стипендий. В объединенном МДМ Банке сохранились и получили развитие все ключевые социальные программы двух банков. Главные из них – поддержка талантливых детей и молодежи и сохранение культурных традиций. «Мы стремимся принимать непосредственное участие в развитии интеллектуального потенциала России и делать достойный вклад в рост благосостояния нашей страны», – подчеркивает Игорь КИМ, генеральный директор МДМ Банка.

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