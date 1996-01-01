Востоккредитбанк сменил главного акционера

Член совета директоров Востоккредитбанка Максим СЕРКИН вышел из состава акционеров, продав свой пакет акций.

Как сообщается в материалах кредитной организации, Максим Серкин продал принадлежавшие ему 45,205% акций Востоккредитбанка. Покупателями выступили ООО «Архаралесстрой», ООО «Максимум» и ООО «Амурский квартал», каждый из которых приобрел по 15,068% пакета.